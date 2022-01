"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka opublikowała zdjęcie z porodówki! "Czekamy na ciebie"

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedna z najpopularniejszych par, która poznała się przed kamerami. Tych dwoje właśnie szykuje się do zupełnie nowej, życiowej roli, bo ulubieńcy widzów już niebawem zostaną rodzicami! Odkąd małżeństwo przekazało fanom wesołą nowinę, ci zachodzili w głowie, czy para powita na świecie córeczkę czy może jednak synka. Jak się okazuje, bobas długo nie chciał się ujawnić... aż do teraz! Pani doktor nie mówiła, dopóki nie była pewna w 100%, bo na początku było widać pupę, później dziecko bawiło się pępowiną, ale w końcu się udało - zdradzili przyszli rodzice. Agnieszka i Wojtek w końcu poznali płeć swojego dziecka i nie mogli nie podzielić się tym ze swoimi obserwatorami! Zrobili to w naprawdę wyjątkowy sposób. Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradzili płeć dziecka Ulubieńcy widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dobrze wiedzą, jak trzymać swoich fanów w napięciu, jednak wychodzi na to, że ich bobas jest w tym jeszcze lepszy. Kiedy na kanapach "Dzień Dobry TVN" Agnieszka i Wojtek zdradzili, że spodziewają się dziecka , w mediach społecznościowych przyszłych rodziców natychmiast posypały się gratulacje. Co więcej, uczestniczka miłosnego eksperymentu, która jest w szóstym miesiącu ciąży, już zaczęła szykować się do porodu , a teraz para w końcu wie, na jaki kolor pomalować dziecięcy pokój. Jak sądzicie, będzie to niebieski, czy raczej różowy? Nasza mała istotka w końcu się ujawniła ❤️ Wiemy już, że pod moim serduszkiem noszę - ? ? ? Najważniejsze by było zdrowe bo to jest pełnia szczęścia. Czekamy i odliczamy każdy dzień do naszego spotkania we trójkę 🌸 - napisała tajemniczo Agnieszka na swoim...