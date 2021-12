"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pokazała duży ciążowy brzuszek! Poród coraz bliżej

Agnieszka Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela już wkrótce po raz pierwszy zostaną rodzicami. O tym, że para spodziewa się dziecka, dowiedzieliśmy się już kilka miesięcy temu. Zakochani pochwalili się wówczas swoim szczęściem i ogłosili radosną nowinę na Facebooku. W 2019 dołączy do nas małe #Pelątko 😍❤️ i spełni nasze skryte marzenie. Na pewno przyniesie ze sobą też dużo wyzwań...Jesteśmy na nie gotowi i choć momentami trochę przerażeni, to przede wszystkim bardzo szczęśliwi❗️ - napisali w sylwestrowy wieczór. Od tamtej chwili minęło sporo czasu, a brzuszek przyszłej mamy jest już naprawdę duży. Zobaczcie, jak prezentuje się przyszła mama! Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się rosnącym brzuszkiem Agnieszka Kaczorowska chętnie pokazuje, jak zmienia się w czasie ciąży. Przyszła mama nie zamierza ukrywać rosnącego brzuszka i często podkreśla go obcisłymi kreacjami. Tak też było i tym razem. Ciężarna gwiazda serialu "Klan" podczas relacji na InstaStories pochwaliła się coraz większym brzuszkiem. Widać, że narodziny pierwszego dziecka Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli zbliżają się wielkimi krokami. Przypominamy, że przyszła mama do tej pory nie zdradziła, jakiej płci będzie maleństwo. Wiadomo jednak, że Agnieszka już zastanawia się, jakie imię wybierze dla dziecka. Zobaczcie, jak w zaawansowanej ciąży prezentuje się Agnieszka Kaczorowska! Przyszła mama nie ukrywa ciążowych krągłości Zobacz także: "Nie miałam sił, pojawiły się mdłości" Agnieszka Kaczorowska o trudnych początkach ciąży!