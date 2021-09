Anita i Adrian ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " w końcu zdradzili, jakie imię wybrali dla swojego drugiego dziecka. Imię ich córeczki jest bardzo oryginalne i rzadko spotykane. Dziewczynka już niedługo skończy pierwszy miesiąc życia, fani pary już nie mogli się doczekać aż dowiedzą się, jakie imię wybrali dla niej rodzice. Poszli w tradycję czy może coś niestandardowego? Zobacz także: Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalili się pierwszą sesją zdjęciową córeczki! Dziewczynka to wykapany tata? Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradzili imię córeczki Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na początku lipca zostali rodzicami po raz drugi. Od początku nie ukrywali tego, że spodziewają się drugiego dziecka. Z radością dzielili się zdjęciami przedstawiającymi rosnący brzuszek Anity oraz relacjonowali stopniowe przygotowywanie się do narodzin maleństwa. W trakcie ciąży zdradzili nawet, jakiej płci będzie ich druga pociecha. Dziewczynka przyszła na świat 7 lipca, jednak jedyną rzeczą, jaką rodzice zatrzymali w tajemnicy na dłużej, było jej imię. Internauci poznali je dopiero teraz! Anita i Adrian w końcu zdradzili, że wybrali dla swojej ukochanej córeczki imię Bianka. W dziecięcym pokoiku pojawiło się sporo ozdób z jej imieniem. Szczęśliwa mama dwójki małych szkrabów podsumowała pierwszy miesiąc w większym składzie. Zdradziła, jakim dzieckiem jest Bianka i co różni ją od jej starszego braciszka Jerzyka: Podobno nie ma dwójki takich samych dzieci i z dnia na dzień bardziej przekonuje się że to prawda😁 Córeczka jest klasyczną małą przylepką, malutką małpką która najchętniej wisi u mamy na rękach non stop, a próba jej odłożenia skutkuje...