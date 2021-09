"Ślub do pierwszego wejrzenia": Iza zmieniła fryzurę! Postawiła na ostre cięcie

Oliwia, Łukasz i Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przygotowali sporą niespodziankę dla swoich fanów! Byli uczestnicy hitowego programu TVN7 pokazali w sieci wspólne nagranie i zdradzili, dlaczego znów się spotkali. Zobaczcie sami, co powiedzieli podczas relacji na InstaStories! Joanna odwiedziła młodych rodziców W miniony weekend Oliwia i Łukasz z czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali swoim fanom, kto ich odwiedził. Okazuje się bowiem, że zaledwie kilka tygodni po narodzinach ich pierwszego dziecka w ich wspólnym gniazdku pojawiła się... Joanna! Dzisiaj mieliśmy specjalnego gościa na obiedzie - mówił Łukasz. Tą panią dobrze znacie. Asia nas dzisiaj odwiedziła, odwiedziła Franka - dodała Oliwia. Okazuje się, że Joanna przyjechała do Oliwii i Łukasz nie tylko w odwiedziny. Uczestnicy czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" zdradzili, że nagrali film z udziałem Joanny, który już wkrótce pojawi się w sieci. Oliwia i Łukasz zaledwie kilka dni temu poinformowali swoich fanów, że zakładają własny kanał na YouTube.com, a teraz zdradzili, że Joanna będzie ich gościem w programie. Jej wizyta nie była przypadkowa. Już niedługo na naszym kanale pojawi się rozmowa z Asią, która poopowiada nam trochę, jak zmieniło się jej życie po programie i trochę o samym programie również - Oliwia zdradziła później na InstaStories. Czy Joanna w programie Oliwii i Łukasza skomentuje zachowanie Adama? Myślicie, że była uczestniczka show odniesie się m.in. do ostatniego wpisu byłego męża, który na swoim profilu na Instgaramie pokazał zdjęcie z nową partnerką? Zobacz także: Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał swoją partnerkę!...