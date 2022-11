Joanna i Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" widzieli się ze sobą po finale programu? Uczestniczka czwartej edycji hitu TVN7 w rozmowie z mediami zdradziła, co u niej słuchać i czy miała kontakt ze swoim byłym partnerem! Czy Joanna jest już gotowa na nowy związek? A może po tym, jak została potraktowana przez Adama nie chce teraz rozpoczynać relacji z nowym mężczyzną? Joasia odpowiedziała na te pytania! Joasia szczerze o swojej relacji z Adamem W wielkim finale czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" największe kontrowersje wywołał Adam. Mężczyzna w rozmowie z ekspertami przyznał, że chce rozstać się ze swoją żoną- Adam zapewnił jednak, że chce i będzie kontynuował znajomość z Joanną. Szybko okazało się, że tak się nie stało. - Moje życie nagle po prostu się zmieniło o 180 stopni. Dwa dni po wizycie w Urzędzie Stanu Cywilnego... Nie mogę mówić dlaczego. Zmieniło się bardzo, dlatego przez ten miesiąc nie miałem w ogóle kontaktu z Asią - przyznał Adam. Fani programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" byli oburzeni zachowaniem Adama i ostro krytykowali go w sieci. Niestety, uczestnik czwartej edycji programu do tej pory nie zdradził, dlaczego w ten sposób potraktował Joannę. A czy Adam i Asia mieli w ogóle kontakt po finale "ŚOPW"? Nie widziałam i nie chcę widzieć Adama od ostatniego nagrania. I tyle w temacie- Joanna zdradziła w rozmowie z portalem plotek.pl. To jeszcze nie koniec! Joasia w rozmowie z plotek.pl zapewniła, że jest już gotowa na nowy związek! Oczywiście, że jestem gotowa. Przygoda z Adamem w żadnym wypadku nie wpłynęła na moje relacje z mężczyznami. Wręcz przeciwnie- zdradziła Joasia. A co słychać u Asi? Okazuje się, że uczestniczka czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przygotowuje się do runmageddonu,...