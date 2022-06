Patrycja i Adam to ostatnia para 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Dotychczas widzowie zdążyli poznać jedynie ich sylwetki, a na to jakie będzie ich pierwsze wrażenie trzeba będzie jeszcze poczekać. Jednak czy możliwe jest to, że uczestnicy już zdradzili, jak potoczyły się ich losy po programie? Jeden szczegół na Instagramie Adama może sporo sugerować... Uczestnik nie zwrócił na to uwagi? "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Adam i Patrycją są parą po programie? Eksperci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie mieli najmniejszych wątpliwości, że Patrycja i Adam przypadną sobie do gustu. Oboje zdecydowani i wiedzący, czego chcą. Mimo wszystko uczestniczce puściły nerwy tuż przed wejściem na salę, gdzie miał odbyć się ślub, a po jej twarzy popłynęły łzy. Mimo ogromnego stresu zdecydowała się jednak wejść... O tym jak przebiegło ich wzajemne pierwsze wrażenie, widzowie dowiedzą się dopiero z kolejnych odcinków, jednak na profilu Adama na Instagramie, można dostrzec już jeden szczegół, który może przemawiać za tym, że ich związek przetrwał! Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochodzi z Belżyc, umiejscowionych niedaleko Lublina, natomiast Patrycja mieszka w Warszawie. Na profilu pana młodego znajduje się informacja o jego miejscu zamieszkania, gdzie wskazał zarówno Lublin jak i Warszawę. Czy to zwykły zbieg okoliczności a może delikatna sugestia, że przeprowadził się do stolicy dla Patrycji? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Patrycja i Adam kolejną parą. Panna młoda chciała się wycofać tuż przed ceremonią! [SPOILER] Widzowie uwielbiają doszukiwać się smaczków na temat nowych uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Do tej pory tymi najbardziej aktywnymi są Agnieszka i Kamil. Śmiało...