"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": widzowie wyśmiewają wiecznie skwaszoną minę Marty. Odpowiedziała

To już półmetek 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Za nami już wiele emocji, ale przed nami z pewnością będzie ich jeszcze więcej. Na ten moment najwięcej komentarzy od internautów (i to niestety w tym wiele negatywnych), ląduje pod adresem Kasi. Zdaniem fanów eksperymentu dziewczyna źle traktuje Pawła i z każdym kolejnym odcinkiem niestety te docinki od widzów programu nabierają na sile. Na szczęście Kasia może liczyć na wsparcie koleżanek z programu, w tym między innymi Julii, która zamieściła ostatnio wymowny komentarz skierowany właśnie do Kasi. Co napisała? Zobaczcie sami! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia wspomina podróż poślubną! "Chciałam odlecieć do nieba" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia wspiera Kasię Związek Kasi i Pawła z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od kilku tygodni wzbudza mnóstwo kontrowersji. Wszystko przez zachowanie Kasi, które dla wielu fanów show jest niezrozumiałe. Najpierw dziewczyna zachwycała się swoim partnerem , całowała się z nim i przytulała po zaledwie kilku godzinach znajomości, a już następnego dnia zaczęła się wycofywać, a nawet powiedziała Pawłowi wprost, że ten nie pociąga jej fizycznie . Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia zaatakowana za nowy wpis o "mężu". Musiała się bronić! Nic więc dziwnego, że atmosfera w relacji Kasi i Pawła uległa pogorszeniu. Chłopak jednak się nie poddaje i wciąż walczy o względy, nawet gdy ta pozostaje na nie niewzruszona. Fani programu obawiają się, że niestety Kasia już nie otworzy się na relację z Pawłem, a swoim zachowaniem skrzywdzi go - z tego też względu w sieci pojawiło się mnóstwo nieprzychylnych komentarzy w stronę dziewczyny,...