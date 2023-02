Relacja Marty i Macieja należy do jednych z bardziej burzliwych ze wszystkich edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Małżonkowie nie zachwycili się sobą, jednak nawet przez chwilę nie próbowali znaleźć nici porozumienia, ani zrozumieć, dlaczego eksperci połączyli ich ze sobą. W pewnym momencie doszło do tego, że Marta nie chciała odbierać telefonów od Macieja. Czy teraz nastąpił przełom w ich relacji? To wyznanie rzuca nowe światło na ich relację! "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Maciej w końcu jest szczęśliwy! Co z Martą? Widzowie wciąż zastanawiają się, co kierowało ekspertami "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dobierając do siebie Martę oraz Macieja. Para zdecydowanie nie przypadła sobie do gustu, a ich charaktery są zupełnymi przeciwnościami. Internauci często krytykują wygląd Marty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , przyznając, że z "z pięknej księżniczki podczas wesela, zmieniła się w niezadbaną marudę". Ten odcinek okazał się jednak przełomowy dla relacji tej pary. Między Martą a Maciejem pojawiło się uczucie? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Magdalena Chorzewska rezygnuje z udziału w programie! Miała ważny powód Mimo początkowej niechęci Marta zdecydowała się udać z rewizytą do Macieja. Uczestniczka show w rozmowie z rodziną przyznała, że programowy mąż już skreślił ich małżeństwo. Za namową rodziców Marta zdecydowała się jednak pojechać do Szczecina, aby porozmawiać z Maćkiem i ewentualnie zacząć wszystko od nowa. Kobieta po przyjeździe nie mogła poznać męża, który był odmieniony i zachowywał się zupełnie inaczej, a on sam przyznał, że ucieszyła go wizyta żony. - Ja zobaczyłem Martę, jak przyjechała to miałem wewnętrzny spokój. Myślę, że pojawiło się takie szczęście, radość....