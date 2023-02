"Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Aneta i Robert mają powody do świętowania: "Spełniło się moje największe marzenie"

Aneta, którą mieliśmy okazję poznać w szóstej edycji hitowego show TVN-u, nie ukrywa, że uwielbia dbać o swoją formę. Widać to gołym okiem. Szczególnie teraz, gdy ta jest na bajecznych wakacjach i z dumą pokazuje się w skąpym bikini! Pod najnowszym postem uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" fani nie mogą wyjść z zachwytu. O dbaniu o idealny brzuch opowiedziała także sama zainteresowana. "Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Aneta pokazuje idealnie płaski brzuch Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to zdecydowani ulubieńcy widzów. Ci ich sympatię zdobyli w szóstej edycji show. Już wtedy było wiadomo, że para idealnie do siebie pasuje! Zakochani udowodnili to także po programie, zakładając szczęśliwą rodzinę. Teraz Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspólnie z synkiem wyjechali na wakacje przed świętami. Uczestnicy show spędzili owocny czas w Emiratach Arabskich, podróżując luksusowym statkiem. Teraz z kolei, pomimo tego, że wakacyjny rejs dobiegł końca, para postanowiła przedłużyć swoje wakacje, o czym poinformowała za sprawą Instagrama: - Wczoraj zeszliśmy z pokładu statku, wszystko co dobre szybko się kończy, wiadomo🤷‍♀️ ale nie nasza przygoda z Abu Dhabi - przenieśliśmy się do hotelu i postanowiliśmy zostać tu jeszcze kilka dni! 😍🌆🔥 - napisała Aneta. Mama mieszka opublikowała także na swoim profilu wakacyjny filmik, na którym pozuje w bikini! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Aneta Żuchowska (@anet.zuchowska) Zobacz także: ...