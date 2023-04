"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Maciej trafił do szpitala: "Za parę chwil przejdę operację"

Marta i Maciej to najbardziej kontrowersyjna para ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka show została skrytykowana przez widzów za pokazywanie twarzy swojego synka, a jej programowy mąż nie umiał opanować ataku śmiechu nawet podczas składania przysięgi małżeńskiej. Na weselu tej dwójki nie zabrakło śmiechu, żartów, ale także romantycznych gestów. Marta zdecydowała się zaśpiewać dla męża, a zebrani goście nie potrafili ukryć wzruszenia. Reakcja Macieja była jednak zaskakująca! "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta zaśpiewała dla Macieja podczas wesela Wszystkie pary 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powiedziały sobie "tak", a w czwartym odcinku przyszedł czas na wesela. Najwięcej emocji wzbudzają w widzach Marta oraz Maciej, którzy według fanów programu mają zupełnie inne temperamenty i priorytety. Uczestniczka show jest samotną mamą, która potrzebuje stabilizacji, a jej programowy mąż uwielbia śmiech i zabawę, co było widać już podczas ceremonii zaślubin. Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" został skrytykowany za śmiech podczas przysięgi małżeńskiej, a widzowie zarzucają mu niepoważne podejście do przyszłej żony. Marta na weselu wykonała bardzo romantyczny gest w stronę świeżo poślubionego Macieja. Wykonała dla niego piosenkę, a zgromadzeni goście nie mogli ukryć łez wzruszenia. Za to uczestnik show... świetnie się bawił. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta skrytykowana przez fanów. Poszło o jedną rzecz. Odpowiedziała! Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała, że reakcja męża lekko ją zaskoczyła, jednak ostatecznie cieszy się, że włączył się do jej występu. - Śpiewając dla niego piosenkę czułam radość, bo widziałam, że on zna tą...