Już za niespełna tydzień, na antenie stacji TVN będziemy mogli zobaczyć finał 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Dokładnie 14 grudnia tuż po godzinie 21:30 oficjalnie dowiemy się, które pary pozostały w małżeństwie, a kto być może zdecyduje się na rozwód. Niektórzy fani jednak już teraz wiedzą, jak potoczyły się losy bohaterów eksperymentu, ponieważ zobaczyli ostatni odcinek show na platformie Player.pl. W sieci oczywiście pojawiło się mnóstwo komentarzy na ten temat, w tym także na instagramowym profilu Anety. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się zablokować komentarze i zwróciła się do swoich fanów na InstaStories. Wszystko przez to, że fani nie ustosunkowali się do jej prośby. Zobaczcie, o co dokładnie chodzi. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert są dalej razem? Fani mają kolejne dowody "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta zabrała głos przed finałem! Po 15 tygodniach emisji 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w końcu dowiemy się, jak potoczyły się losy programowych par. Największym zainteresowaniem i sympatią fanów w tej odsłonie show zdecydowanie cieszą się Aneta i Robert, którzy od samego początku tworzą naprawdę zgraną i szczęśliwą parę . Z odcinka na odcinek możemy obserwować, jak ich relacja się rozwija - pomiędzy małżonkami pojawia się coraz więcej czułości i pięknych słów . Widzowie eksperymentu są niemal pewni, że Aneta i Robert podczas finału show powiedzą "tak" swojemu związkowi. Ale czy tak naprawdę będzie? O tym oficjalnie wszyscy przekonają się za niecały tydzień, gdy ostatni odcinek 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostanie wyemitowany w telewizji. Niektórzy fani jednak...