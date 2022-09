"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Kamil pochwalił się zdjęciem z dzieckiem: "Skarb dołącza do ekipy"

Adam z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydował się pokazać swoje dziecko! Niedawno opublikował relację na Instastories, gdzie pochwalił się swoją partnerką, a teraz poszedł o krok dalej i ostatecznie potwierdził, że niedawno został ojcem! Fani programu są zachwyceni zdjęciem, ale pojawiło się też mnóstwo krytycznych komentarzy, a niektóre z nich są skierowane do partnerki uczestnika programu. Adam postanowił zareagować i upublicznił te wpisy! Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalił się zdjęciem swojego dziecka! Małżeństwo Joanny i Adama w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zakończyło się rozwodem. Ich relacja w programie była dosyć kontrowersyjna i od początku w ich relacji pojawiały się zgrzyty. Po zakończeniu emisji uczestnik zdradził, że jego życie całkowicie się zmieniło, co wywołało falę spekulacji, że z kimś się spotyka. Jednak Adam nie komentował tych plotek - do czasu! Niedawno pokazał zdjęcie z nową partnerką, a potem umieścił relację ze spaceru, na którym para prowadzi wózek z dzieckiem. Teraz Adam z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" potwierdził, że został ojcem i pokazał zdjęcie dziecka ze wzruszającym opisem: To jest moja Mała Wielka Miłość 😍🥰😘 Najwieksza duma Tatusia 🤗😍😍😍 #happydad #mojeszczescie #mojemałecudo💕 - napisał na Instagramie. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Szokujące zachowanie Adama! Nie tak miała wyglądać jego relacja z Asią po programie! "On mnie po prostu oszukał" Wyświetl ten post na Instagramie. ...