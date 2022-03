"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert pochwalili się luksusową wyprawą z synkiem!

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie dzieli się z fanami swoim życiem. Tym razem bohaterka 6. edycji eksperymentu pochwaliła się pierwszą wspólną wyprawą z synkiem! Aneta, Robert i Mieszko wybrali się do pięknego, luksusowego miejsca nad polskim morzem. Widoki zapierają dech w piersiach i świętowanie pewnego ważnego wydarzenia w życiu pary, z pewnością będzie w tym miejscu udane. Zobaczcie, o co chodzi!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert na luksusowym urlopie z synkiem! Świętują ważne wydarzenie

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętuje urodziny! To właśnie z tej okazji już kilka dni temu Robert wręczył Anecie wyjątkowy prezent - pianino. Uczestniczka eksperymentu zdradziła, że przed przeprowadzką do męża uczyła się gry na tym instrumencie, jednak po wyjeździe w Warszawy zaprzestała uczęszczania na lekcje. Teraz jednak Robert zadbał o to, aby jego żona wróciła do swojej pasji. To jednak nie koniec urodzinowych niespodzianek dla Anety, bo teraz cała rodzinka wyjechała na luksusowy wypoczynek.

- A my zaczynamy mój urodzinowy tydzień i lecimy na krótkie "wakacje". Pierwsza podróż Mieszka. Będzie musiał wytrzymać całe 4,5 godziny - zdradziła Aneta.

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wybrali się nad polskie morze i wynajęli przepiękny domek na wodzie! Uczestniczka eksperymentu pokazała fanom, co znajduje się w takim domku. Jest sporo udogodnień i atrakcji, jak na przykład... sauna!

- Chciałam szybciutko pokazać to piękne miejsce, a mianowicie to domki na wodzie nad morzem. Łazieneczka śliczna, mamy saunę - saunę całą oszkloną no i słuchajcie patrzcie na ten widok - mówiła w swojej relacji Aneta.

Widoki zdecydowanie wygrywają! Aneta będzie mogła między innymi wziąć kąpiel patrząc na zachód słońca i falujące morze. Również pobudki będą miały wyjątkowy klimat - Aneta pochwaliła się właśnie widokiem z łóżka, który naprawdę robi wrażenie. Trzeba przyznać, że miejsce jest naprawdę wspaniałe, a nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć Anecie, Robertowi oraz ich synkowi udanego wypoczynku!