"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol i Laura szykują się do ślubu? Pokazał zaskakujące zdjęcie!

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" do tej pory nie mogą uwierzyć to, że Karol i Laura nie zostali połączeni przez ekspertów miłosnego eksperymentu. Uczestnicy kontrowersyjnego show TVN udowodnili jednak, że prawdziwa miłość zawsze odnajdzie do siebie drogę, a odkąd przestali ukrywać się z łączącym ich uczuciem, Karol coraz chętnie pokazuje zdjęcia ze swoją ukochaną - zwłaszcza teraz, kiedy tych doje już razem zamieszkało. Czyżby w ich życiu szykowały się kolejne, wielkie zmiany? Najnowszy post uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie zostawił fanom żadnych wątpliwości. Internauci są pewni, że Karol i Laura szykują się do ślubu!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol i Laura biorą ślub?!

Związek uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowanie nabiera powagi, a kiedy Karol pokazał jak spędza romantyczny wieczór z Laurą, fani natychmiast stwierdzili, że tych dwoje wyglądają jak stare dobre małżeństwo. Czyżby wykrakali zakochanym ich kolejny krok? Pierwsze gratulacje od internautów posypały się, kiedy na dłoniach zakochanych pojawiły się obrączki i wszyscy sądzili, że Karol i Laura są już po ślubie! Choć jak szybko się okazało, pierścionki były symbolem czego innego, zdaniem fanów ta dwójka już szykuje się do swojego wielkiego dnia!

Obrączka jest na chwilę obecną symbolem naszego nowego rozdziału, wspólnego rozdziału 😉 - tłumaczył nieco tajemniczo.

Co ponownie wywołało spekulacje fanów? Wszystko przez nowe zdjęcie Karola i Laury ze szkoły tańca!

Bachata lekcja 2 .... Będziemy mistrzami 🤣🤣🤣🤔, pytanie tylko z której strony 🤦🏼‍♂️🤷🏻‍♂️😊 - napisał Karol.

Pod zdjęciem uczestników piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" natychmiast pojawiły się komentarze internautów, którzy nie mają wątpliwości, że Karol i Laura tak naprawdę trenują swój pierwszy taniec i przygotowują się do ślubu!

- Na bank trenujecie pierwszy taniec na wasze wesele 🤩 wizualizuje 🌿serdecznie pozdrawiam - Nauka tańca 😁 jednak przygotowania do ślubu będą 😂😂😂

Mają rację? Cóż, póki co ani Karol ani Laura nie odnieśli się do tych spekulacji. My za to musimy przyznać, że zakochani wyglądają przy sobie kwitnąco i jak widać, są bardzo szczęśliwi, a internauci są tego samego zdania!

@karol.maciesz, Instagram

- Pięknie razem wyglądacie ❤️ Taniec zbliża, to jest coś pięknego. Życzę Wam wszystkiego dobrego! 😍 - Jesteście cudowni😍👏 - Cudownie razem wyglądacie! ❤️ Laura przepiękna! 😍 Pozdrowienia dla Was 💖

Z tymi komentarzami trudno się nie zgodzić! Jak widać Karol już zadomowił się na Śląsku, gdzie oboje robią mały remont i mieszkają ze swoimi czworonożnymi pupilami - psem i kotem. Ostatnio uczestnik miłosnego eksperymentu pokazał jeszcze jedno zdjęcie z Laurą, kiedy ta odwiedziła go w Jelczu.

karol.maciesz/Instagram

Choć związek tej dwójki okazał się największym zaskoczeniem ze wszystkich polskich edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", wygląda na to, że Karol i Laura są dla siebie stworzeni, a zakochani mogą liczyć na naprawdę spory doping i wsparcie swoich wiernych fanów. Czy internauci i tym razem okazali się nieomylni i już niedługo zobaczymy Karola i Laurę na ślubnym kobiercu? Mamy nadzieję, że takiej nowiny nie trzymaliby w sekrecie tyle, ile z początku informacji o ich związku!