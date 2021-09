Szósta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dopiero co się zaczęła, a fani miłosnego eksperymentu już wytypowali swoich ulubieńców. Jedną z uczestniczek, która budzi największe emocje jest piękna Aneta. Zdaniem widzów energiczna, otwarta i pełna radości dziewczyna ma ogromne szanse na znalezienie miłości w programie i choć jeszcze nie dowiedzieliśmy się, z którym z uczestników postanowili połączyć ją małżeńskim węzłem eksperci, Aneta już zdradza coraz więcej ciekawostek dotyczących jej przygody ze "Ślubem od pierwszego wejrzenia". Na jej Instagramie ukazał się kolejny post!

Choć pary "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jeszcze nie zostały oficjalnie ujawnione, to jednak fani już podejrzewają, jak zostali dopasowani uczestnicy! Ich zdaniem piękna Aneta zostanie żoną Roberta i choć o tym, czy znowu mieli rację, przekonamy się dopiero w kolejnym odcinku, to jednak z mediów społecznościowych uczestniczki możemy się już całkiem sporo dowiedzieć. Dziewczyna, która natychmiast zaskarbiła sobie sympatię widzów, na Instagramie zgromadziła już kilka tysięcy obserwatorów, których nie przestaje zaskakiwać swoimi postami.

Obserwatorzy Anety już podejrzewają, że jej małżeństwo z programu nie przetrwało próby czasu, a wszystko przez zdjęcie uczestniczki bez obrączki oraz przez jeden z wpisów, w którym zdaniem wielu zdradziła za dużo.

mimo tego, co będzie dalej... do końca swoich dni będę dziękować za te chwile, te wspomnienia, to co zobaczyłam, co przeżyłam, za tych wszystkich cudnych ludzi, których wtedy poznałam, za swoją odwagę też, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tam😉 - pisała o swoich doświadczeniach, związanych ze "Ślubem od pierwszego wejrzenia".