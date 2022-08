"Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Aneta pokazała zdjęcia z przeszłości. Ale metamorfoza! 

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są sobą zauroczeni od samego początku. Na ślubnym kobiercu kradli sobie nieśmiałe spojrzenia i uśmiechy, ale już następnego dnia nie bali się, być blisko siebie i zachowywać się, jak zakochane w sobie małżeństwo. Nic więc dziwnego, że widzowie szczerze parze kibicują i liczą, że ta relacja przetrwała. Czy tak się właśnie stało? Fani mają dowód! "Ślub od pierwszego wejrzenia" Aneta i Robert są razem? Zdjęcia z wakacji zdradziły tę parę! Widzowie byli zachwyceni uczestnikami 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od samego początku. Sympatię oglądających szybko jednak zweryfikowały pierwsze odcinki ślubnego show. Kasia i Paweł to zdecydowanie najbardziej kontrowersyjna para tego sezonu, ponieważ, fani zauważają, dziwne i niezbyt dobrze wróżące na przyszłość zachowania Kasi . Z kolei Julia i Tomasz, choć bardzo się starają, jeszcze nie odnaleźli wspólnego języka, a brak chemii między tą parą może okazać się problemem nie do przeskoczenia. W przypadku Anety i Roberta sytuacja jednak układa się bardziej niż pomyślnie. Spontaniczna bliskość , dużo czułości i widoczne zauroczenie to elementy, z których para codziennie tworzy swoje małżeństwo. Ten idealny obrazek może się jednak niedługo zakończyć, bo para będzie musiała wrócić z pięknej podróży poślubnej do codzienności. Widzowie zastanawiają się, czy ta relacja to przetrwa i wygląda na to, że tak właśnie będzie. Skąd możemy być pewni? Parę zdradziła jedna rzecz! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia w ogniu krytyki widzów. Julia i Aneta stanęły w jej obronie Zarówno Robert jak i Aneta są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Oczywiście żadne z nich nie zdradza szczegółów dotyczących...