Karol i Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tworzą szczęśliwy związek i chociaż oboje wstąpili w 5. edycji miłosnego eksperymentu, nie poznali się na planie programu. Ich telewizyjne małżeństwa nie przetrwały i chociaż małżonkowie nie utrzymują wzajemnych kontaktów, to Karol i Laura zdecydowali się je powspominać! Zobaczcie, co pokazali na Instagramie! Mówią coś o Idze i Macieju? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol i Laura szykują się do ślubu? Pokazał zaskakujące zdjęcie! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol i Laura wspominają programowe małżeństwa Karol i Laura ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " mają niezwykłą historię poznania. Oboje postanowili zgłosić się do miłosnego eksperymentu, podczas którego eksperci na podstawie wypełnionych ankiet i wywiadów, dobierali ich w pary. Laura wzięła ślub z Maciejem , a Karol poślubił Igę. On zdecydował o rozwodzie już w dniu finału, natomiast ona, dopiero dwa tygodnie po zakończeniu kręcenia programu. Maciej bardzo przeżył decyzję Laury , z kolei Karol i Iga rozstali się w "gęstej" atmosferze. Laura i Karol poznali się już w trakcie emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na antenie TVN7. Karol nie żałuje udziału w show, ponieważ gdyby nie to, prawdopodobnie nigdy nie spotkałby się z Laurą. Jak przyznał, po raz pierwszy spotkali się w marcu, a ich relacja rozwijała się powoli i z dala od zainteresowania mediów. Ostatecznie fani odkryli ich tajemnice , a Karol zdecydował się oficjalnie potwierdzić swój związek z Laurą . Zarówno on jak i jego ukochana rzadko wypowiadali się na temat swojego udziału w programie. Kilka dni temu jednak zaskoczyli widzów relacjami na Instagramie. Okazało się, że Laura i Karol oglądali archiwalne odcinki programu ze swoim...