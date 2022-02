"Ślub od pierwszego wejrzenia 5" Iza rozpoczyna nowy rozdział po rozwodzie? "Nie bój się zacząć od nowa"

Izabela ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 5" nie znalazła miłości w programie. Mimo że razem z Kamilem próbowali swój związek budować jeszcze kilka miesięcy po zakończeniu zdjęć, nie udało im się przetrwać. Od rozstania Iza inwestuje więc w siebie, jest bardzo zapracowana, ale wciąż pozostaje w kontakcie z fanami, którzy są bardzo ciekawi, jak potoczą się losy uczestniczki. Wygląda na to, że przed Izą nowy etap w życiu...

"Ślub od pierwszego wejrzenia 5" Iza znów zakochana? Fani są o tym przekonani

Iza i Kamil byli parą, do której widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia 5" podchodzili z dużym dystansem. Z jednej strony wierzyli, że pełen energii Kamil i stateczna, zdyscyplinowana Iza stworzą wspaniały związek, z drugiej strony obawiali się, czy aby na pewno Kamil jest osobą, z którą Iza będzie szczęśliwa. Jak się okazało fani mieli słuszność i ich obawy co do tej relacji się sprawdziły. Iza i Kamil rozstali się i choć od tego czasu fani czasem widzą ich razem, podczas koleżeńskich spotkań, to oboje raczej unikają rozmawiania na swój temat. Dopiero niedawno Iza odpowiedziała na kilka pytań dotyczących Kamila i przyznała fanom, że jeszcze nie rozwiodła się z uczestnikiem.

Od pewnego czasu jednak fani zauważają mnóstwo szczegółów, które wskazują na to, że Iza się z kimś spotyka. Ostatnia relacja spod sądu rejonowego dała im jasno do zrozumienia, że w końcu odbyła się rozprawa rozwodowa, dzięki której Iza formalnie zamknęła dawny rozdział i jest już otwarta na nowe... Uczestniczka jakby czytała fanom w myślach i opublikowała zdjęcie, pod którym napisała wieloznaczące:

- Nie bój się zacząć od nowa. Tym razem nie zaczynasz od zera. Zaczynasz już od doświadczenia.

Dla fanów słowa Izy są jasnym dowodem na to, że uczestniczka jest gotowa na nowe, a tym nowym jest miłość!

- Piękna ❤️ święte słowa😃 teraz będzie tylko lepiej😍 - No, no, no 😍 ktoś tu chyba jest zakochany 😍 - Pięknie Pani wygląda! Czy te słowa świadczą, że jest Pani zakochana? - dopytują fani.

Iza nie odpowiada jak na razie na pytania fanów, ale daje między słowami do zrozumienia, że jest ktoś w jej życiu. Uczestniczka pochwaliła się już przecież niespodzianką, która czekała na nią pod pracą, a także pięknym prezentem od jak to określiła "wielbiciela". Wygląda więc na to, że w życiu Izy naprawdę ktoś się pojawił. Kto to jest? Fani przez chwilę przypuszczali, że ukochanym uczestniczki jest Jacek, także uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale Iza zaprzeczyła tym przypuszczeniom. Fani muszą więc uzbroić się w cierpliwość, aż Iza zechce podzielić się tożsamością swojego adoratora.