Agnieszka, która wystąpiła w drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z wielką chęcią dzieli się ze swoimi fanami wydarzeniami z życia. Okazuje się jednak, że to nie zawsze układa się po jej myśli. W ostatnim czasie bohaterka show przeżyła prawdziwy szok na lotnisku. Opowiedziała o wszystkim za sprawą Instagrama.

Agnieszka Antosik została zapamiętana przez telewidzów hitowego show TVN-u "Ślub od pierwszego wejrzenia", jako osoba spokojna i zdystansowana. Wówczas ona i jej partner, Marcin Wichrowski nie ułatwiali zadania ekspertom - małżonkowie chronili swojej prywatności, niechętnie współpracowali i pozostawali tajemniczy. Ostatecznie małżeństwo rozpadło się niedługo po zakończeniu show. Jednak bohaterka show zyskała popularność i wiernych fanów. Bizneswomen bardzo zmieniła się po eksperymencie i coraz chętniej pokazuje swoje życie, w którym naprawdę sporo się dzieje. Uczestniczka show już od dłuższego czasu jest w szczęśliwym związku. W 2022 roku z kolei na świat przyszedł syn Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 2". Okazuje się jednak, że nie wszystko układa się po jej myśli.

Ostatnio Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 2" pochwaliła się szczęśliwą nowiną. Wówczas okazało się, że bohaterka show spełnia swoje zawodowe marzenie. Wyznała fanom, że pracuje prosto spod palmy. Miniony czas spędziła więc na bajecznych Wyspach Kanaryjskich. Okazuje się jednak, że powrót do Polski i rzeczywistości okazał się bolesny:

- Trochę mi smutno… 😔😔😔Wyspy Kanaryjskie to miejsce szczęśliwych ludzi, jak to określiło kilka osób, które tu poznałam i zamieszkują na stałe Teneryfę 🌴💚🌴Być może to ich subiektywne wrażenie, jednak nie spotkał mnie przez wiele razy pobytu tutaj brak życzliwości, do czasu uwaga! Odprawy na lotnisku z naszymi rodakami 🤷‍♀️😔 - zaczęła.