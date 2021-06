Seweryn w szóstej edycji "Rolnik szuka żony" niestety nie znalazł swojej drugiej połówki. Na początku mężczyzna był bardzo zainteresowany jedną z uczestniczek, Marleną, jednak ich relacja nie należała do najłatwiejszych. Między parą dochodziło do ogromnych spięć, widzowie byli więc pewni, że z tego duetu nic nie będzie. Faktycznie ich związek skończył się jeszcze w programie. Jednak tuż po emisji ostatniego odcinka w życiu Seweryna nastała prawdziwa zmiana. Uczestnik nawiązał relację z architektką Magdą Mos, z którą znał się wcześniej z widzenia, ale spotykać zaczęli się dopiero po programie. Między parą od razu zaiskrzyło. Seweryn oświadczył się na Wielkanoc, a para podobno od razu zaczęła przygotowania do ślubu od... nauk przedmałżeńskich.

Jakie wesele planuje Seweryn z "Rolnik szuka żony"?

Seweryn i Magda postanowili wyprawić wesele na dużą liczbę osób. Zakochani chcą zaprosić m.in. twórców programu "Rolnik szuka żony" i nawet już obmyślili styl wesela. Niestety para musi się uzbroić w cierpliwość. Uroczystość jest zaplanowana dopiero na czerwiec przyszłego roku. Wszystko przez obostrzenia, przez które stworzyła się niemała kolejka do miejsc, organizujących wesela. Seweryn i Magda planują całkiem dużo gości, bo około setki, a na liście nie może zabraknąć także Marty Manowskiej:

Robimy już listę gości, na pewno znajdą się tam nasi przyjaciele z "Rolnik szuka żony" i Marta Manowska. Przyznam, że tęsknię za tą ekipą, ten program naprawdę nas połączył - przyznał Seweryn w rozmowie z serwisem "Pomponik.pl"

Co ciekawe wesele ma się odbyć w miejscu o wdzięcznej nazwie "Folwark Hawaje". Seweryn i Magda jednak nie planują obwieszać się naszyjnikami z kwiatów pikake czy serwować drinków w kokosach, Hawaje pozostają w nazwie restauracji, wesele zaś będzie polskie i wiejskie:

Jest tam wielka stodoła, która nas urzekła i dlatego postanowiliśmy urządzić tam przyjęcie weselne - zdradził Seweryn serwisowi "Pomponik.pl".

Seweryn w przeciwieństwie do swojej ukochanej nie ma jeszcze wybranego świadka, ale liczy, że to niedługo się zmieni. Oboje są szczęśliwi, że organizują to najważniejsze wydarzenie w życiu wspólnymi siłami. A dlaczego zaczęli od nauk przedmałżeńskich, choć Seweryn dotąd nie był blisko z kościołem? Jak mówi Rolnik, dla jego partnerki wiara jest bardzo ważna, a on sam pod jej wpływem zaczyna inaczej myśleć o swojej religii.

Zobacz także: Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak teraz wygląda jej nowy dom!

Seweryn i jego narzeczona Magda planują wesele w tradycyjnym wiejskim stylu. Jeśli przyjęcie odbędzie się w stodole możliwe, że przyszła para młoda zdecyduje się na tak modny ostatnio styl rustykalny. Liczymy, że Seweryn opowie jeszcze więcej szczegółów o swoich ślubnych planach.

Seweryn pochwalił się zdjęciem z oświadczyn. Zadał to najważniejsze pytanie swojej ukochanej podczas tegorocznych świąt Wielkanocnych. Wzruszona Magda natychmiast pochwaliła się tym ważnym wydarzeniem na swoim Instagramie.

Seweryn w szóstej edycji "Rolnik szuka żony" stworzył bardzo burzliwą relację z Marleną. Para różniła się do tego stopnia, że wciąż dochodziło między nimi do nieporozumień. Najgorsza i obnażająca wzajemne pretensje awantura odbyła się przed kamerami. Widzowie nie mieli więc złudzeń, że z tej pary nic nie będzie.