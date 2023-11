Wielkie emocje w nowym odcinku programu "Rolnik szuka żony"! Już w najbliższą niedzielę, fani zobaczą kolejną odsłonę hitowego show, w którym z pewnością nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji. W sieci pojawił się już zwiastun programu, z którego wynika, że Seweryn przeżyje naprawdę nerwowe chwile na jednej z randek! Podczas spotkania w cztery oczy wydarzy się coś, co mocno zdenerwuje jego kandydatkę!

Diana ma żal do Seweryna

W ostatnim odcinku programu Seweryn głośno przyznał, że to Marlena od samego początku była jego faworytką. Rolnik dodał jednak, że spore szanse ma u niego również Diana. Z kolei Joanna po rozmowie z Sewerynem opuściła jego dom i zakończyła swoją przygodę w programie. Teraz okazuje się, że w kolejnym odcinku Seweryn zaprosi Dianę na randkę tylko we dwoje. Wygląda jednak na to, że ich spotkanie nie będzie zbyt przyjemne!

Musiałeś kłamać?- zapyta Diana.

Seweryn będzie wyraźnie zdenerwowany słowami Diany. Czyżby chwilę wcześniej powiedział jej, że już teraz wybiera Marlenę? Jedno jest pewne, dla Marleny to również będzie wyjątkowo emocjonujący odcinek show! W zwiastunie widać zapłakaną kandydatkę rolnika!

Nie był do końca pewny, że ja mam zostać- będzie komentować wzruszona Marlena.

Co dokładnie wydarzy się na randce Seweryna i Diany? Dlaczego Marlena będzie płakać? Tego dowiemy się już za kilka dni! Zobaczcie gorący zwiastun nowego odcinka programu "Rolnik szuka żony"! Na randkę wybiorą się również Jakub i Ania! Rolnik powie wprost, że powoli zakochuje się w swojej kandydatce!

Zwiastun nowego odcinka "Rolnik szuka żony".

Kolejny odcinek programu już w najbliższą niedzielę!

