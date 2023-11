Marlena i Seweryn to para, która dostarczyła najwięcej emocji w 6. edycji "Rolnik szuka żony". Choć początkowo wydawało się, że z pewnością stworzą trwały związek, stało się inaczej. Ich relacja zakończyła się karczemną awanturą pełną wyzwisk i wzajemnych pretensji.

Reklama

Czy to możliwe, że w finałowym odcinku między Sewerynem a Marleną dojdzie do pojednania? Zobacz zwiastun!

Zwiastun finałowego odcinka "Rolnik szuka żony 6"

Przed nami finałowy odcinek 6. edycji programu "Rolnik szuka żony". Tym razem show TVP1 skutecznie połączyło aż dwie pary. Jakub i Anna oraz Ilona i Adrian dali sobie szansę i walczą o swoje uczucie. Niestety, pozostali rolnicy pozostali z niczym. Jak wiemy, Sławek ostatecznie nie zdecydował się kontynuować znajomości z Martą. Ponoć rolnik wrócił do swojej byłej narzeczonej. Z kolei Waldemar jeszcze na etapie czytania listów zrezygnował z udziału w programie, ponieważ uznał, że wśród kandydatek nie ma tej jedynej.

Jak już wspomnieliśmy, najwięcej emocji dostarczyli nam Seweryn i Marlena. Młodziutka dziewczyna od razu wpadła w oko rolnikowi. Seweryn nie ukrywał, że 22-latka jest jego faworytką. Jednak do czasu... Gdy Seweryn i Marlena zostali sami w gospodarstwie, między nimi zaczęło się psuć. Rolnik uważał, że dziewczyna za szybko chciała rozwijać ich relację. Z kolei ona poczuła się odrzucona. Podczas ich ostatniego spotkania byliśmy świadkami ogromnej awantury. Padło wtedy wiele ostrych słów...

Zobacz także: Rolnik szuka żony: Po kłótni Marleny i Seweryna musiała interweniować produkcja! Zobaczcie sami!

W finałowym odcinku Seweryn i Marlena znowu zasiądą obok siebie. Będą mogli spojrzeć z perspektywy czasu na to, co wydarzyło się między nimi w programie. Czy jest szansa na to, że wyciągną do siebie ręce na zgodę? Zobaczcie zwiastun finałowego odcinka "Rolnik szuka żony 6"!

Myślicie, że Seweryn i Marlena mogą jeszcze być razem? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

Facebook