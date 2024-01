Blanka z "Rolnik szuka żony" już od jakiegoś czasu informuje wprost, że jej serce jest zajęte. Po zakończeniu przygody z randkowym hitem Telewizji Polskiej kandydatka Artura zaczęła publikować zdjęcia z randek, a teraz zdecydowała się pokazać tajemniczego mężczyznę, który zdobył jej serce. Będziecie zaskoczeni...

Blanka z "Rolnik szuka żony" pokazała partnera

W 10. edycji "Rolnik szuka żony" Blanka była pierwszą kandydatką, którą Artur odesłał do domu. Rolnik mówił wprost, że nie mają wielu wspólnych tematów i chciał skupić się na pozostałych kandydatkach, ale ostatecznie rozstał się z Sarą, a w finale doszło do dość zaskakującej konfrontacji. Tymczasem Blanka po programie pochwaliła się dyplomem z psychologii i nowym partnerem. Teraz postanowiła pokazać go na zdjęciu, gdzie nie pozuje ukradkiem. Sami zobaczcie...

Widać, że partner Blanki naprawdę ją rozpieszcza i co jakiś czas uczestniczka "Rolnika" publikuje zdjęcia imponujących bukietów róż czy kadry ze wspólnych randek. Ostatnio Blanka zabrała głos w sprawie spekulacji na temat związku z Arturem z "Rolnik szuka żony". Uczestniczka programu definitywnie zaprzeczyła, że coś ją łączy z Arturem. A tymczasem sam rolnik niedawno zmienił status związku na Facebooku i nie ukrywa, że ma partnerkę.

