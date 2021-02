W "Sanatorium miłości" Jadwiga przeprosi Władysława! W najnowszym odcinku szczera rozmowa uczestników hitu TVP

Co wydarzy się w najnowszym odcinku "Sanatorium miłości"? Czy Jadwiga wytłumaczy Władysławowi dlaczego dała mu kosza? Jak skomentuje swoje zachowanie, kiedy to podczas warsztatów teatralnych pokazała Władysławowi, że nie chce być dłużej przez niego adorowana? Już w najbliższą niedzielę wszystko się wyjaśni!

Ostatni odcinek "Sanatorium miłości" był wyjątkowo emocjonujący. Wszystko za sprawą Jadwigi, która postanowiła pokazać Władysławowi, że nie jest nim zainteresowana. Do tej pory wydawało się, że Jadwiga i Władysław świetnie bawią się w swoim towarzystwie i mają szansę stworzyć szczęśliwy związek. Niestety, w minioną niedzielę Jadwiga dała kosza Władysławowi. Kiedy mężczyzna zaprosił ją na randkę kobieta grzecznie podziękowała mówiąc wprost, że chciałaby zacząć spotykać się również z innymi mężczyznami z programu. Władysław z klasą przyjął decyzję Jadwigi, ale chyba nie spodziewał się, że kilka godzin później kobieta rzuci go na oczach całej grupy.

Jadwiga i Władysław podczas warsztatów teatralnych mieli zagrać zaręczyny zakochanej pary. Władysław zaczął zasypywać komplementami swoją sceniczną partnerkę, ale Jadwiga cały czas trzymała go na dystans po czym powiedziała, że nie chce z nim być.

Na początku dałam mu odczuć, że nie, a dzisiaj pokazałam to inaczej i wiem, że teraz chyba dotarło do Władka, że dałam mu kosza. Łatwiej było mi zagrać bo wyraziłam to co czułam- przyznała później Jadwiga.