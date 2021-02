Sanatorium miłości: Anna wbiła szpilę Zbyszkowi, a Jadwiga ostro zakończyła znajomość z Władysławem! 

Kolejny odcinek "Sanatorium miłości" już za nami! Co tym razem wydarzyło się w programie o poszukujących miłości seniorach? Jak Anna i Janina zareagowały na możliwość zamiany pokoi? Czy uczestniczki hitu TVP, które ostatnio pokłóciły się o Zbigniewa teraz pogodziły się przed kamerami? Sprawdźcie, co działo się w 'Sanatorium miłości"! Uczestnicy programu wybrali się na randki w ciemno.

Początek programu rozpoczął się od wizyty Władysława w pokoju Jadwigi, którą chciał zaprosić na randkę- niestety, tym razem kobieta powiedziała nie! Jadwiga zdecydowała, że tym razem chciałaby spotkać się z innym kuracjuszem.

Podczas spotkania na śniadaniu Marta Manowska zaproponowała uczestnikom programu, że mogą zamienić się pokojami, ale nikt się na to nie zdecydował. Co więcej, Anna postanowiła pogodzić się z Janiną!

Janeczka chciałam ci podziękować i powiedzieć, że absolutnie nie gniewam się i to ktoś powinien się wstydzić, nie my- powiedziała Anna.

Kuracjuszem odcinka został Zdzisław! Mężczyzna na randkę postanowił zaprosić Jadwigę. Zanim jednak uczestnicy programu wybrali się na randke, cała grupa spotkała się na polu golfowym. Niestety, podczas wspólnego wyjścia doszło do małej kłótni między Krystyną a Edwardem. Później kuracjusze wzięli udział w nauce tańca. W programie, w roli ekspertów pojawili się Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Uczestnicy otrzymali zadanie, nauczyć się tańczyć tango!

Po nauce tańca przyszła pora na spotkanie Zdzisława i Jadwigi!

Para umówiła się na wspólną jazdę motorem po porogramie, a Zdzisław przyznał, że poczuł więź z Jadwigą kiedy usłyszał o jej dramacie z przeszłości.

W tym samym czasie Janina wybrała się na randkę ze Zbigniewem!

Później na randkę w ciemno wybrali się Halinka i Wiesław i razem robili pierogi.

Po randce Haliny i Wiesława wszyscy wybrali się na warsztaty teatralne z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską. Podczas warsztatów Jadwiga i Władysław mieli zagrać zakochanych, jednak Jadwiga pokazała, że nie chce być adorowana przez Władysława!

Na początku dałam mu odczuć, że nie, a dzisiaj pokazałam to inaczej i wiem, że teraz chyba dotarło do Władka, że dałam mu kosza. Łatwiej było mi zagrać bo wyraziłam to co czułam- przyznała później Jadwiga.