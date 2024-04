Ruszyła kolejna odsłona uwielbianego show "10 lat młodsza w 10 dni". Czyj wygląd i los tym razem odmieniła Maja Sablewska? A jak na metamorfozę zareagowali internauci? Zobaczcie sami.

Zespół Mai Sablewskiej odmienił wygląd 50-letniej Kasi. Co na to fani?

Nowy sezon formatu, w którym Maja Sablewska odmienia losy kobiet właśnie ruszył na antenie Polsat Cafe. W pierwszym odcinku zespół specjalistów postanowił pomóc dwóm bohaterkom odnaleźć swój styl i odmienić ich codzienność za pomocą metamorfozy.

Jedną z nich była 50-letnia Katarzyna, która na co dzień pracuje w przedszkolu. Kasia nie ukrywała, że nie czuje się komfortowo z obecnym wyglądem, co potwierdziły komentarze przechodniów oceniających jej image:

Ta pani wygląda praktycznie jak facet. Ciężko znaleźć u niej cechy kobiecości

Wygląda na bardzo zmęczoną życiem, na 60 lat

Sama Kasia również dostrzegała problem w swoim obecnym wizerunku. To właśnie dlatego zdecydowała się na to, by wziąć udział w programie:

Kiedy patrzę w lustro, widzę kobietę po przejściach (...) jakieś fatum nade mną wisi? Chyba odstraszam swoim wizerunkiem - zastanawiała się Kasia.

Ty się opakowałaś - a w środku jest ''gąbeczka''. Masz bardzo mocny wizerunek, bardzo mało kobiecości - podsumowała Maja Sablewska.

Na szczęście dzięki pracy całego zespołu pod przewodnictwem Mai Sablewskiej, udało się odmienić wygląd Kasi. Trzeba przyznać, że zmiana jest kolosalna!

Nie do wiary, gdzie jest ruda? - nie dowierzali bliscy bohaterki.

Jestem w wielkim, wielkim szoku - mówiła sama Katarzyna.

Fani także zauważyli diametralną zmianę w wyglądzie Katarzyny:

Petarda

Przepiękna

Pięknie Pani Kasiu. Oby teraz udało się znaleźć kogoś, kto doceni Panią

A Wam, jak się podoba ta przemiana?

