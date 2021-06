Ryszard z "Sanatorium miłości" i jego ponad 30 lat młodsza partnerka zostaną rodzicami? Zaskakujący komentarz! 

Jeden z portali internetowych przekazał dramatyczne informacje dotyczące Gerarda z "Sanatorium miłości"! Okazuje się, że były uczestnik hitowego programu TVP walczy o zdrowie i życie! W sieci pojawiło się zdjęcie chorego mężczyzny, a jego partnerka opowiedziała co się stało. Czy Gerard ma koronawirusa? Jest komentarz Iwony! Co się dzieje z Gerardem z "Sanatorium miłości"? Iwona i Gerard wzięli udział w ostatniej edycji programu "Sanatorium miłości". Para poznała się na planie show i do dziś tworzy szczęśliwy związek. Niestety, teraz okazuje się, że Iwona i Gerard od jakiegoś czasu przeżywaja prawdziwy koszmar. Była uczestnicka "Sanatorium miłości" w rozmowie z portalem pomponik.pl przyznała, że jej partner zachorował i jest w naprawdę złym stanie! Portal opublikował zdjęcia, na których widać chorego Gerarda. Pojawiła się wysoka gorączka 39,8, 40 stopni i trudności z oddychaniem, pot lejący się strumieniami tak, że trzeba było co pół godziny zmieniać koszulkę. Ja też miałam w tym czasie gorączkę, ale mniejszą i chorowałam tylko dwa dni, a on zupełnie opadł z sił. Pierwsza myśl - koronawirus, ale nawet nie mieliśmy czasu na testy, trzeba było działać - Iwona wyznała w rozmowie z portalem. Iwona opowiedziała, że lekarz zbadał Gerarda i stwierdził u niego poważne zmiany w płucach. Teraz była uczestniczka cały czas konsultuje się z córką swojego partnera, która pracuje jako chirurg w Szwajcarii. (...) ona jest przekonana, że koronawirus powoduje stany zapalne w żyłach i utrudnia transport tlenu do płuc. Doradziła tacie heparynę w zastrzykach, która rozrzedza krew i antybiotyk, kiedy zorientowaliśmy się, że temperatura nie spada - portal pomponik.pl cytuje Iwonę z "Sanatorium miłości". Była uczestniczka hitu o poszukujących...