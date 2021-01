Ryszard z "Sanatorium miłości" jest zakochany. Partnerka jest od niego młodsza o ponad 20 lat!

Ryszard z "Sanatorium miłości" pochwalił się swoim szczęściem! Były uczestnik programu o poszukujących miłości seniorach nie znalazł drugiej połówki przed kamerami, ale teraz okazuje się, że od kilku miesięcy tworzy szczęśliwy związek. Ryszard w rozmowie z mediami zdradził, jak poznał swoją partnerkę!

Ryszard wspomina początki swojego związku

Ryszard wystąpił w pierwszej edycji "Sanatorium miłości" i od samego początku wzbudzał ogromne emocje wśród fanów programu. Ryszard wiele razy krytykował swoich kolegów i koleżanki z hitu TVP, a w jednym z odcinków urządził małą awanturę swojemu współlokatorowi, który według niego, za późno wracał do pokoju i za głośno się zachowywał. Teraz, w rozmowie z portalem pomponik.pl, Ryszard przyznał, że utrzymuje kontakt tylko z niektórymi koleżankami z programu.

(...) kolegów to ja tam nie miałem - wyznał szczerze były uczestnik "Sanatorium miłości".

Co ciekawe, Ryszard zdradził również, że od kilku miesięcy jego serce jest już zajęte! Okazuje się, że para poznała się w minione wakacje.

Od wakacji można mnie ostatnio spotkać z pewną uroczą brunetką...- wyznał w rozmowie z portalem pomponik.pl. Sporo młodszą, ale nie pytaj o więcej. Jest między nami większa różnica wieku niż między Gerardem i Iwoną - dodał.

Ryszard przyznał, że tajemnicza brunetka zobaczyła go w programie TVP i postanowiła napisać do niego list. Wygląda również na to, że nowa partnerka Ryszard jest od niego młodsza o co najmniej 20 lat- tyle bowiem dzieli Iwonę i Gerarda o których wspominał w wywiadzie.

Zobacz także: "Sanatorium miłości": Nie uwierzycie czym zajmują się Iwona z Gerardem, Joanna i Wiesia! Co słychać u uczestników poprzednich edycji?

Ryszard "Sanatorium miłości" ma nową partnerkę.

Facebook

Ryszard wystąpił w pierwszej edycji programu TVP.