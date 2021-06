"Sanatorium Miłości": Marta Manowska pokazała zdjęcie ze ślubu uczestnika! Fani są wzruszeni

Władysław z drugiej edycji "Sanatorium miłości" zdradził ślubne plany prowadzącej show? Czy Marta Manowska i jej partner chcą powiedzieć sobie "tak"? Marta Manowska należy do grona gwiazd, które bardzo chronią swoje życie prywatne i nie opowiadają publicznie o swoim życiu uczuciowym. O tym, że gwiazda TVP znalazła swoje szczęście u boku tajemniczego dźwiękowca z planu "Sanatorium miłości" media plotkowały już rok temu, ale Marta Manowska konsekwentnie milczała i nie komentowała doniesień na swój temat. Teraz jednak rąbka tajemnicy uchylił jeden z uczestników show o poszukujących miłości seniorach! Co powiedział o związku Marty? Uczestnik "Sanatorium miłości" o związku Marty Manowskiej Chociaż Marta Manowska do tej pory nie potwierdziła, że jej serce jest już zajęte to słowa Władysława z "Sanatorium miłości" nie pozostawiają złudzeń- gwiazda TVP jest szczęśliwa! Uczestnik drugiej edycji programu w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział o związku uwielbianej przez widzów Marty Manowskiej z tajemniczym Adamem! Oni kochają się bardzo. I to uczucie widać. Marta i Adam to najpiękniejsza para młodych ludzi, jaką widziałem. Wszyscy na planie „Sanatorium” z zazdrością patrzyliśmy na nich- Władysław zdradził w rozmowie z "Super Expressem". To nie wszystko! Władysław z "Sanatorium miłości" zapewnił, że wszyscy uczestnicy z pewnością pojawią się na ślubie gwiazdy. Na pewno wszyscy stawimy się na ślubie i obficie posypiemy ich ryżem na szczęście! - dodał uczestnik show. Przypominamy, że ostatnio Marta Manowska pokazała w sieci zdjęcie tajemniczego mężczyzny. Czy to właśnie jej partner? Zobacz także: Rusza nowy program Marty Manowskiej...