Natalia z " Rolnik szuka żony " miesiąc temu po raz pierwszy została mamą. Uczestniczka szóstej edycji hitu TVP1 od czasu do czasu publikuje rodzinne zdjęcia z synkiem, a teraz pochwaliła się, że jej synek skończył miesiąc i... już wspomina o jego 18. urodzinach. Zaskakujące porównanie! Natalia z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcia synka Natalia z "Rolnik szuka żony" w szóstej edycji była kandydatką Sławomira. Co prawda ich randka była udana, ale ostatecznie rolnik nie wybrał 25-latki. Niedługo po zakończeniu emisji Natalia zaczęła publikować zdjęcia z tajemniczym mężczyzną, a w lipcu 2020 roku para wzięła ślub. Z kolei w lutym na świat przyszedł ich synek, Jan. Teraz Natalia opublikowała urocze zdjęcie synka i pisze z sentymentem, że czas tak szybko ucieka i zanim się obejrzy będzie myślała o imprezie z okazji 18. urodzin chłopca! 1 miesiąc ❤️ jak ten czas szybko leci... Nim się obejrzymy a będzie 18 trzeba wyprawiać 😂 - napisała żartobliwie Natalia pod zdjęciem synka. Fani programu "Rolnik szuka żony" gratulują uczestniczce synka i komplementują, że chłopiec rośnie jak na drożdżach i jest bardzo podobny do mamy. Z każdym dniem piękniejszy - masz cudownego chłopczyka ❤️ Śliczny bobasek. Cała mama Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie! Zobacz także: Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" w prześwitującej mini na chrzcinach córki. Oto seksowna wersja rolniczki! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez...