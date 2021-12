"Rolnik szuka żony": Ci uczestnicy błyskawicznie znaleźli miłość po programie! Natalia, Mikołaj, Seweryn...

Sławomir w świątecznym odcinku „ Rolnik szuka żony ” pojawił się z nową partnerką. Mężczyzna w finale szóstego sezonu programu wyznał, że nie wyszło mu z Martą , której wyraźnie zależało na tej relacji. Teraz rolnik przedstawił swoją nową miłość i zdradził, kiedy i w jakich okolicznościach się poznali! Kiedy Sławomir z „Rolnik szuka żony” poznał swoją partnerkę”? Już na początku rolnik wyznał, że Ewelinę poznał po tym, jak zakończył relację z Martą. Co prawda w sieci pojawiały się plotki, że Sławomir wrócił do byłej narzeczonej , ale mężczyzna jednoznacznie uciął te spekulacje wyznając: Dzisiaj przyjechałem z Eweliną. Napisała do mnie na portalu społecznościowym już po tym, jak się rozstałem z Martą. (…) Tak się nasze losy potoczyły, że jesteśmy razem – tak Sławomir podsumował swoją nową relację. Kobieta z promiennym uśmiechem na twarzy wyznała, że jest szczęśliwa ze Sławomirem i ich związek rozwija się w dobrym kierunku: Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy, byłam u niego na gospodarstwie. Tak znajomość dalej się rozwija – powiedziała nowa partnerka przed kamerami. Już jestem szczęśliwa, a co będzie dalej to czas pokaże – dodała Ewelina. Sławomir i Ewelina są zakochani? Okazuje się, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Zdradziła to sama Ewelina: Jak zobaczyłam go pierwszy raz stwierdziłam, że coś mogłoby między nami być. (…)Bałam się, ale w życiu trzeba ryzykować, bo jak się nie ryzykuje to się nic w życiu nie osiągnie Słowa swojej partnerki potwierdził rolnik, który wprost powiedział, że Ewelina jest dla niego ważna: Ja od początku mówiłem, że szukam osoby z którą chce być. Nie szukam przygody. Jest ważna dla mnie. (…) Można powiedzieć tak delikatnie,...