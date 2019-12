Tym zdjęciem Natalia z "Rolnik szuka żony" wspomina program! W życiu nie uwierzycie, kto się na nim znalazł...

Natalia z „Rolnik szuka żony” opublikowała na Instagramie zdjęcie z programu. To już kolejna uczestniczka, która w ostatnich dniach wraca wspomnieniami do lata i nagrań „Rolnika”. Widać, że ta edycja miała duży wpływ na uczestników, nie tylko tych, którzy znaleźli miłość.

Dlaczego szósta edycja „Rolnik szuka żony” była tak sentymentalna mimo wielu kontrowersji? Zobaczcie, jakie zdjęcie opublikowała Natalia, wspominając program! Spore zaskoczenie…

Natalia z "Rolnik szuka żony" tak wspomina program...

Niedawno Diana zdecydowała powspominać i opublikowała zdjęcie z finału „Rolnik szuka żony”. Kandydatka Seweryna napisała, że to był miło spędzony czas. Pod jej zdjęciem komentarz napisała Agata i wprost wyznała, że to wszystko za sprawą ludzi, którzy brali udział w tej edycji. Kandydatka Adriana też niedawno sięgnęła wspomnieniami do programu i pokazała niepublikowane dotąd zdjęcia z planu.

Teraz przyszedł czas na Natalię. Kandydatka Sławomira pokazała zdjęcie z ogrodu, gdzie razem z Martą zbierały kwiaty. Okazuje się, że oprócz dwóch par, które znalazły w programie miłość, pozostałe uczestniczki nie mówią o rolnikach i to nie ich wspominają, ale na pierwszy plan wysuwają się relacje z innymi kandydatkami. To pierwsza edycja, w której uczestniczki „Rolnika” aż tak bardzo się polubiły i powstało tak wiele prawdziwych przyjaźni. W trakcie emisji programu nie było to takie oczywiste. Widać było rywalizację między kobietami, a kiedy emocje opadły okazało się, że uczestniczki polubiły się na tyle, aby utrzymywać ze sobą kontakt.

Tylko spójrzcie, jakie zdjęcie Natalia wybrała, aby wrócić wspomnieniami do programu!

Diana i Natalia znalazły przyjaźń w programie.

W programie polubiły się też Anna i Ilona. Obie kobiety w 6. edycji "Rolnik szuka żony" znalazły też miłość. Ich związki z rolnikami nadal trwają i pojawiają się coraz poważniejsze plany!