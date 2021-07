"Rolnik szuka żony": Radosna nowina u jednej z kandydatek Macieja! 

Ilona i Monika z szóstej edycji "Rolnik szuka żony" przyjaźnią się od czasu, kiedy poznały się w gospodarstwie Macieja. Co prawda żadna z kobiet ostatecznie nie stworzyła z rolnikiem związku, ale nadal się widują i po ich ostatnim wspólnym spotkaniu Monika zdecydowała się odpowiedzieć na pytania swoich obserwatorów. Kandydatka Macieja zdradziła, że jest zakochana! Przyznała też, że ma kontakt z rolnikiem i ostatno widzieli się w maju... Co jeszcze zdradziła?

Monika z "Rolnik szuka żony" jest zakochana. Kandydatka Macieja potwierdziła, że ma partnera

W szóstej edycji "Rolnik szuka żony" Maciej zaprosił do swojego gospodarstwa trzy kobiety: Ewelinę, Monikę i Ilonę. Choć początkowo wydawał się zauroczony Moniką, to ostatecznie wybrał Ilonę, ale relacja pary nie przetrwała nawet do końca emisji programu. Okazuje się jednak, że Monika i Ilona zostały przyjaciółkami i od czasu do czasu widują się. Po wspólnym spotkaniu, którym obie uczestniczki programu pochwaliły się na Instagramie, Monika postanowiła odpowiedzieć na pytania Internautów i zdradziła, że jest zakochana. Super Monia, że jesteś szczęśliwa - napisała jedna z Internautek, a kandydatka Macieja otwarcie potwierdziła i pokazała, jak spędzają czas:

Tak, bardzo (...) Zabrał mnie chłopak, ale niestety padało i nie udało nam się obejść jeziora.

To nie wszystko, co zdradziła Monika z "Rolnik szuka żony". Kobieta odpowiedziała na pytanie swojej obserwatorki: czy czesto spotyka się z Iloną i zdradziła za co ją lubi:

Za rzadko. Ostatnio widziałyśmy się w Sylwestra, ale w te wakacje chyba trochę nadrobimy. (...) Ja w Ilonie lubię wszechobecną radość, uśmiech, podejście do życia, spontaniczność. Lubię jak jeździ jak pirat drogowy.

W programie Maciej nie znalazł miłości i do tej pory w mediach społecznościowych nie pochwalił się nowym związkiem. Wygląda na to, że rolnik nadal szuka żony.