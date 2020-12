"Rolnik szuka żony": Maciej rozstał się z Iloną! "Myślę, że jedna strona oszukiwała!" 

A jednak! Maciej i Ilona z najnowszej edycji "Rolnik szuka żony" nie są już razem. W finałowym odcinku okazało się, że rolnikowi i jego wybrance nie udało stworzyć się związku - padło wiele poważnych słów, były łzy wzruszenia, żalu i smutku. Co się wydarzyło? Dlaczego Ilonie i Maćkowi się nie udało?

Maciej już na samym wstępie powiedział Marcie Manowskiej o rozstaniu z Iloną. Stresował się spotkaniami ze wszystkimi kandydatkami, czyli również Moniką i Eweliną. Ale co się stało z Iloną?

W rozmowie z Martą Manowską Maciej zapewniał, tak jak we wcześniejszych odcinkach show:

Manowska zapytała więc wprost: Kto to zepsuł?

Maciej: Ja.

Ilona: Jeżeli on już czuł, a podejrzewam, że czuł już wcześniej, że do siebie nie pasujemy, to szkoda, że tak późno padły te słowa, że nam się nie uda. On zadzwonił do mnie, wtedy zaczęliśmy rozmawiać i to głównie z jego strony padło. No ja potwierdziłam też, bo nie było szansy, żeby się przebić do niego, bo mnie trzymał na dystans. Zabrakło bliskości, zabrakło więzi, uczucia. Nie było na czym zbudować.

Maciej: Dzwoniłem pierwszy tydzień, potem się tak nawaliło pracy, że już nie zadzwoniłem, a nie dostałem żadnego esemesa ani nic, i też tak troszeczkę czułem, że się wycofuję po tym wszystkim.