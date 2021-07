"Rolnik szuka żony": Ilona pochwaliła się zdjęciem w wieczorowym makijażu. "Ślubny?" Jest odpowiedź!

Ilona i Adrian są najpopularniejszą parą szóstej edycji " Rolnik szuka żony ", a zarazem jedyną, która poznała się w programie i po zakończeniu emisji nadal jest razem. Para zamieszkała ze sobą, a Ilona spełnia marzenia o własnej stadninie. Uczestniczka hitu TVP1 od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych nowe zdjęcia i w ten sposób informuje swoich obserwatorów, o tym co dzieje się w jej życiu prywatnym. Jako pierwsza podzieliła się w wakacje zdjęciami ze ślubu Natalii z "Rolnik szuka żony" , a teraz opublikowała uroczą fotografię z przyjaciółmi. Zobaczcie sami! Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z najlepszymi przyjaciółmi Ilona z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się w mediach społecznościowych fotografią, która przypadła do gustu jej obserwatorom. Jak wiadomo pasją partnerki Adriana jest jazda konno, dlatego nie dziwi fakt, że na zdjęciu zobaczymy Ilonę z jej koniem Janem Czartoryskim i psem Flo: Opalanko z chłopakami 🌞 - tak Ilona podpisała urocze zdjęcie ze swoim koniem i psem Flo. Internauci są zachwyceni zdjęciem Ilony i wygląda na to, że udało jej się zgromadzić niemałe grono obserwatorów, którzy kibicują jej w spełnianiu marzeń i trzymają kciuki za związek z Adrianem! - Super piesek i super kon.❤️❤️😍 - Cudnie :) - Przepiękne zdjęcie👍 - Cudne zdjęcie, piesełek wymiata wszystkich :) Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie! Widać, że Ilona ma świetne podejście do zwierząt. Zobacz także: Rolnik szuka żony: Martyna ma nadal kontakt z Dawidem! Ich uczucie nie zostało przekreślone Wyświetl ten post na Instagramie. ...