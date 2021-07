"Rolnik szuka żony": Zaskakująca relacja Moniki i Macieja. Dlaczego w programie jej nie wybrał?

Monika z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie zdjęcie, którym wspomina swój udział w programie. Początkowo nauczycielka była faworytką Macieja i kiedy rolnik przyznał przed kamerami, że to na jej przyjazd najbardziej czekał - widzowie podejrzewali, że uda im się stworzyć parę. Szybko się okazało, że Maciej stracił zainteresowanie Moniką, co sama zauważyła. Ostatecznie mężczyzna wybrał Ilonę, ale ich relacja nie przetrwała, a uczestniczka wprost powiedział, że Maciej nie miał czasu na spotkania z nią! Teraz Monika opublikowała zdjęcie z programu, które zaskoczyło samego rolnika. Jak dziś wygląda ich relacja?

Monika z "Rolnik szuka żony", która przyjaźni się z partnerką Seweryna z 6. edycji programu opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym odpoczywa razem z Iloną Trybą i Maciejem Kazkiem. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że Monika zapytała swoich obserwatorów czy razem z Maciejem tworzyliby "udaną parę".

Ten wpis zaskoczył samego Macieja i przyznał, że zdążył już lepiej poznać swoją kandydatkę na żonę poza kamerami i nadal utrzymuje, że nie widzi przyszłości dla ich relacji. Rolnik odparł też zarzuty Internautów dotyczące tego, że szukał pracownika, a nie żony:

Hmm, co za pytanie 😅 ja ze swojej strony mogę powiedzieć już troszkę więcej na spokojnie poznałem Cię bez kamer myślę, że choć bardzo dobrze tańczysz 😉 i fajnie się z Tobą rozmawia i tak by z tego nic nie wyszło, budowanie czegoś przed kamerami nie jest proste udaje się tylko nielicznym, może jakbyśmy się spotkali normalnie na ulicy kto wie 😉 a co do tego pracownika mam ich kilku więc spokojnie więcej nie potrzebuje, to że zrywały czereśnie które potem zabrały do domu nie oznacza, że całe życie by to robiły 🤣