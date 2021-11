"Rolnik szuka żony 8": Marek imprezuje z kandydatkami Stanisława i Kamila! 

Elżbieta i Marek z "Rolnik szuka żony" to jedna z najbardziej zaskakujących par w 8. edycji programu, a im bliżej finału bym uczestnicy są coraz bardziej aktywni w mediach społecznościowych. Do tej pory to Elżbieta zaskakiwała coraz to nowszymi zdjęciami, a tym razem to Marek pochwalił się wspólną fotografią z pozostałymi uczestnikami i przypadkowo zdradził, jak będzie wyglądał finał "Rolnik szuka żony" 8. O co chodzi?

Marek z "Rolnik szuka żony 8" imprezuje z kandydatkami Stanisława i Kamila oraz kandydatami Kamili!

Zakończenie 8. edycji "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami i choć emisja w telewizji nadal trwa, to program już dawno się zakończył. Ostatnio uczestnicy spotkali się w Kazimierzu Dolnym, gdzie co roku nagrywany jest ostatni odcinek programu i w sieci pochwalili się wspólnymi zdjęciami. Elżbieta zaskoczyła internautów zdjęciem ze Stanisławem, a teraz Marek pokazał fotografię z imprezy, ale u jego boku nie ma rolniczki. Pod zdjęciem napisał:

Silna grupa pod wezwaniem . Młodzi i wspaniali - skomentował zdjęcie Marek, a Roksana, kandydatka Stanisława dodała: Najlepsza ekipa

Marek z "Rolnik szuka żony", publikując to zdjęcie ujawnił za dużo? Brak Elżbiety i Kamili może świadczyć o tym, że nie kontynuują relacji z wybranymi kandydatami. Czy Marek zdradził finał 8. edycji "Rolnik szuka żony"? Tylko spójrzcie!

Na zdjęciu opublikowanym przez Marka zabrakło Joanny i Kamila. Jak wiadomo para jest oficjalnie razem, a w sieci już pojawiają się sugestie, że przygotowują się do ślubu.

Z kolei Bogusia i Krzysztof z "Rolnik szuka żony" są już narzeczeństwem. Jak widać rolnik nie zamierza czekać i skoro odnalazł szczęście przy Bogusi to jak najszybciej chce, aby kobieta przeprowadziła się do jego gospodarstwa. W sieci internauci podawali już nawet datę ślubu pary, która miała zostać ustalona na 27 listopada.

Podobno 27 listopada biorą ślub. takie są przecieki na forum wywodzące się rzekomo od sąsiadów Krzysztofa. Ciekawe czy wszystko się potwierdzi:)