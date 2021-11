"Rolnik szuka żony": Asia i Kamil wezmą ślub?! Fanka: "Już szykuje się weselisko"

Czyżby relacja Joanny i Kamila z 8. edycji "Rolnik szuka żony" trwała do dziś i co więcej, wkraczała na kolejne, poważniejsze etapy? W sieci nie brakuje komentarzy na ten temat!

Relacja Joanny i Kamila z 8. edycji "Rolnik szuka żony" wzbudza zdecydowanie najwięcej pozytywnych emocji wśród widzów. Choć oczywiście do końca emisji programu oficjalnie nie uzyskamy informacji na temat tego, jak potoczyły się losy rolników, to jednak w sieci nie brakuje komentarzy od fanów, a także spekulacji, z których dowiadujemy się bardzo ciekawych rzeczy! Były plotki o wspólnym zamieszkaniu Asi i Kamila, zaręczynach, a teraz nawet o... ślubie! Zobaczcie, co na ten temat piszą fani!

Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Fani gorzko o odejściu Justyny: "Po co ona poszła do tego programu"

"Rolnik szuka żony": Joanna i Kamil są dalej w szczęśliwym związku?

Joanna i Kamil z 8. edycji "Rolnik szuka żony" wydają się być jak na razie najlepiej dobraną parą w programie. Choć początkowo faworytką rolnika była Justyna, to jednak szybko okazało się, że wieś to nie jest jej świat i dziewczyna postanowiła odejść z programu. Niedługo potem Kamil zrozumiał, że jego serce szybciej bije do Joanny i tuż po randce z dziewczyną, zdecydował się odesłać do domu Izę. Choć był to dla młodziutkiej dziewczyny duży cios, to jednak Iza nie miała tego za złe rolnikowi i życzyła mu wszystkiego dobrego na drodze z Joanną.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Internauci ostro o faworytce Kamila! "To jakaś pomyłka"

Teraz Kamil w stu procentach może skupić swoją uwagę na Joannie. Oglądając ostatnie odcinki programu nie ma wątpliwości, że obydwoje świetnie czują się w swoim towarzystwie i doskonale się rozumieją! Kamil co chwila komplementuje swoją kandydatkę, a ciepłych słów nie szczędzą Joannie również bliscy rolnika, w tym również jego rodzice! Wygląda na to, że właśnie tak wyobrażali sobie swoją przyszłą synową!

Facebook/Rolnik szuka żony

Z wyboru rolnika zadowoleni wydają się być również fani programu "Rolnik szuka żony"! W sieci znajdujemy mnóstwo komentarzy, w których internauci komplementują parę. Nie brakuje przy tym również plotek na temat ich związku! Już jakiś czas temu w sieci głośno było o rzekomym wspólnym zamieszkaniu Asi i Kamila, a nawet o... zaręczynach. Teraz z kolei czytamy spekulacje na temat rzekomych planów ślubnych tej dwójki!

- Będzie wesele, zbierać kasę - Już szykuje się weselisko - czytamy w sieci.

Screen "Rolnik szuka żony" 8 od. 7

Czy te plotki okażą się prawdą? A może to tylko gorące życzenia fanów, którzy uwielbiają tę parę? Jedno jest pewne - trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać do finału programu "Rolnik szuka żony", aby wszystkiego oficjalnie się dowiedzieć. Na ten moment żaden z uczestników nie może przecież zdradzać, jak potoczyły się jego losy po zakończeniu udziału w randkowym show. Niemniej jednak Joanna i Kamil mogą liczyć na ogromne wsparcie od widzów!

- Najlepsza para w tej edycji trzymam kciuki za nich - Najfajniejsza para. Są tacy naturalni... Kibicuje im. - Tę edycję wygrali oni Miło się na nich patrzy naprawdę - czytamy w sieci.

Wy też tak gorąco im kibicujecie?