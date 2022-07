Magdalena Bator z siódmej edycji " Rolnik szuka żony " ogłosiła szczęśliwą nowinę i wyznała, że zaręczyła się ze swoim partnerem Jakubem. Para mogłaby już planować ślub, ale uczestniczka programu była już mężatką, o czym sama informowała. Teraz rolniczka podjęła zaskakującą decyzję! Zobacz także: Magda z "Rolnik szuka żony" jest w ciąży? Fani programu sugerują, że "dziecko w drodze" Magda z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się szczęśliwą wiadomością o zaręczynach! Magda w siódmej edycji "Rolnika" znalazła miłość. Co prawda nie nawiązała relacji z żadnym z trzech wybranych przez nią kandydatów, ale po ponownym przejrzeniu listów okazało się, że spotkała Kubę. Rolnik szybko przeszedł do konkretów i zaoferował Magdalenie przeprowadzkę do niego. W świątecznym odcinku para poinformowała, że najprawdopodobniej już na początku stycznia zamieszkają razem . Teraz okazuje się, że Jakub poszedł o krok dalej i oświadczył się pięknej rolniczce! Jak informuje "Na Żywo" Magdalena ma zamiar starać się o unieważnienie pierwszego małżeństwa, aby znów stanąć przed ołtarzem: Jesteśmy zaręczeni. Dlatego postanowiłam postarać się o unieważnienie poprzedniego małżeństwa kościelnego . Dzięki temu będę mogła Kubie ślubować w kościele - powiedziała Magdalena Bator w "Na Żywo". Okazuje się, że rolniczka po kolei spełnia swoje marzenia. W programie chciała poznać swoją drugą połówkę i to się udało. Co więcej w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Marta Manowska przypomniała rolniczce o jej planach na przyszłość. Wygląda na to, że Magdalena realizuje je krok po kroku i teraz powinniśmy spodziewać się ślubu i dziecka: Szybko się to wszystko dzieje! Tak...