"Rolnik szuka żony": Magdalena Bator pokazała nowe zdjęcia syna. Cały tata!

Magda Bator z "Rolnik szuka żony" opublikowała nowe rodzinne zdjęcie! Zdecydowała się na małą zmianę. Zobaczcie, o co chodzi!

Magda Bator z "Rolnik szuka żony" niedawno została mamą, a szczęśliwą nowiną pochwaliła się w mediach społecznościowych produkcja programu: Z przyjemnością informujemy, że nasza rolnicza rodzina się powiększyła. Tym razem za sprawą Magdalena z Rolnik szuka żony 7 i Kuby, którzy właśnie świętują narodziny swojego syna - Marcelka. Szczęśliwym rodzicom gratulujemy, a Marcelka serdecznie witamy! - radosna informacja pojawiła się na Facebooku programu "Rolnik szuka żony". Rolniczka coraz chętniej chwali się w sieci rodzinnymi zdjęciami i od czasu do czasu publikuje również zdjęcia synka. Chłopiec rośnie jak na drożdzach, a Magda Bator właśnie pokazała, jak spędzają czas na wsi i zaprezentowała się w nowym wydaniu! Zobaczcie, jak teraz wygląda... Magda Bator z "Rolnik szuka żony" opublikowała nowe rodzinne zdjęcie! Magda Bator w 7. edycji "Rolnik szuka żony" otrzymała rekordową ilość listów i wydawało się, że wśród kandydatów, których zaprosiła na randki z pewnością znajdzie miłość. Szybko się okazało, że Mateusz, Adam i Paweł w programie doskonale się bawią, ale żaden z nich tak naprawdę nie zabiegał o serce rolniczki. Na szczęście pojawił się Jakub i podczas wspólnej randki już było widać, że między parą budzi się uczucie. Dziś Magdalena i Kuba planują wspólną przyszłość, razem wychowując synka Marcela. Marzenia rolniczki spełniły się, a na dowód pochwaliła się rodzinnym zdjęciem z emotikoną serca. Lato to dla rolników intensywny czas prac w gospodarstwie, co pokazała uczestniczka 7. edycji " Rolnik szuka żony" na tym zdjęciu. Przy okazji Magdalena Bator pochwaliła się też nowym wizerunkiem. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Jessica...