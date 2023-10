Magda Bator z siódmej edycji "Rolnik szuka żony" wzięła ślub. Sakramentalne "tak" powiedziała swojemu narzeczonemu Kubie w towarzystwie rodziny, przyjaciół oraz znajomych, których poznała na planie "Rolnik szuka żony". Zdjęciami z tej pięknej uroczystości, która odbyła się w sobotę 9 lipca, podzielił się jeden z gości ślubu i wesela, Dawid Noweta, który również był uczestnikiem show TVP 1 w tej samej edycji co Magda. Na ślubie pojawił się także Maciej Kazek, który także był jednym z bohaterów programu.

Mąż Magdaleny Bator z "Rolnik szuka żony" - kim jest Kuba?

Magda Bator wyszła za Kubę, który wysłał do niej list w programie "Rolnik szuka żony", ale ze względu na obowiązki zawodowe, nie mógł wziąć udziału w castingach. Magda zaprosiła zatem do programu trzech innych panów: Mateusza, Pawła i Adama. Żaden z powyższych kandydatów nie skradł jednak jej serca. Na szczęście Kuba, który nie pojawił się na antenie show, okazał się tym jedynym już poza kamerami. Para zaręczyła się w lutym 2021 roku i wtedy było już pewne, że będą na zawsze razem. Co więcej, chwilę później okazało się, że Magda i Kuba spodziewają się dziecka. Ich syn przyszedł na świat w maju ubiegłego roku. Chłopiec otrzymał imię Marcel.

Magda Bator w dniu ślubu wyglądała jak milion dolarów. Postawiła na klasyczną koronkową biało-beżową suknię w klimacie boho. Duży dekolt w kształcie łódki optycznie ja wyszczuplił, a szerokie rękawy dodały jeszcze więcej romantycznego klimatu.

Magdalena Bator pojawiła się w 7. edycji "Rolnik szuka żony". Nie udało jej się zbudować większej więzi z żadnym z uczestników, których zaprosiła do udziału w programie TVP1. Na szczęście okazało się, że miłość spotkała tuż po! Tą jedyną miłością okazał się Kuba, który nie mógł wziąć udziału w castingach. Para zaczęła się spotykać tuż po nagraniach. I wtedy uczucie między nimi dosłownie wybuchło!

Magdzie i Kubie z "Rolnik szuka żony" życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! Marzenia Magdy nareszcie się spełniają!