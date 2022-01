"Rolnik szuka żony": Zachwycające zdjęcia Ani Stelmaszczyk z 6. edycji! Zrobiła się na bóstwo...

Jej losy dwa lata temu śledziły miliony widzów "Rolnik szuka żony". Piękna miłość do Jakuba, która narodziła się na oczach fanów show, nie przetrwała jednak próby czasu. Dziś Ania Stelmaszczyk zdecydowanie rzadziej pojawia się w mediach. Tymczasem piękna kandydatka rolnika wygląda kwitnąco, co udowadniają jej kolejne zdjęcia na Instagramie. Zobaczcie, co pokazała w ostatni weekend.

Ania Stelmaszczyk z "Rolnik szuka żony" na nowych zdjęciach na Instagramie

Ania Stelmaszczyk była jedną z gwiazd szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Walczyła tam z sukcesem o względy Jakuba. Na tyle zachwyciła rolnika, że ten dość szybko podziękował swojej drugiej kandydatce, żeby tylko mógł spędzić więcej czasu z Anią. Nie ukrywał, że jest nią zauroczony:

Ja wiem, że to jest ona! Ja uwielbiam te oczy, uwielbiam, jak przechodzi, obojętnie czy ma uśmiechniętą minę, czy smutną - mówił.

W finałowym odcinku Ania i Jakub potwierdzili, że są razem. Potem przez kolejne tygodnie wydawało się, że miłość kwitnie, a fani wręcz czekali już na wiadomość o planowanym ślubie. Jednak nic z tego nie wyszło. Dość niespodziewanie w sieci pojawiło się oświadczenie byłej partnerki rolnika. Wtedy stało się jasne, że nie są już parą.

Ania w ubiegłym roku skończyła 36 lat. Ale, jak dotąd nie pokazała, czy w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna. We wzruszającym okolicznościowym wpisie pisała wówczas m.in.:

Nie wstydź się tego ile masz lat bo z roku na rok jesteś bardziej doświadczona, z kolejnymi przygodami i wspomnieniami. Każdy kolejny rok to szansa na lepsze 💥 Ten dzień spędziłam skromnie, ale z przyjaciółmi - to mocne słowo ale nie boję się tego użyć i każdemu z Was życzę takich ludzi obok siebie (...) Co do życzenia to oczywiście że pomyślałam 😊 może się spełni- kiedyś napewno 😉😉😉 - pisała.

Trzeba przyznać, że wiek wydaje się działać na korzyść uczestniczki "Rolnik szuka żony". Co potwierdzają kolejne zdjęcia na Instagramie. Liczni obserwatorzy (jest ich niemal 70 tys.!) mogą obserwować życie codzienne Ani - jej podróże, domowe uroczystości, czy to jak spędza czas z synem.

W ostatni weekend Ania pokazała na Instagramie czynność, którą świetnie zna każda kobieta - nakładanie makijażu. Przy okazji mogliśmy z bliska przekonać się jak świetnie wygląda.

Instagram/ania__stelmaszczyk/

Ania Stelmaszczyk jakiś czas temu w relacji na Instastories zdecydowała się opowiedzieć o rozwodzie, który przeżyła przed laty. Było to dla niej ciężkie doświadczenie.

Ja byłam bardzo młodziutka, kiedy rozstałam się z ojcem Jasia i bardzo ciężko to przeżyłam. Na dzień dzisiejszy wiem, że całkiem inaczej bym do tego podeszła. - wyznała.

Jednego by nie zmieniła na pewno - troski o dziecko, które musi odnaleźć się w tej sytuacji, jaką jest rozstanie rodziców. Widać, że ma z synem świetny kontakt.

Prawda, że Ania wygląda świetnie?