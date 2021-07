Rolnik szuka żony: Ania Stelmaszczyk pokazała nagranie z urodzin i zdradziła, z kim świętowała!

Anna Stelmaszczk z " Rolnik szuka żony " niedawno świętowała urodziny swojego syna. Janek ma już 13. lat! Dwa dni później uczestniczka "Rolnika" ma kolejny powód do radości, tym razem to ona trzymała prezent z okazji Dnia Matki. Pochwaliła się nim w relacji na Instastories. To brelok z wygrawerowanym imieniem jej syna i jego datą urodzenia. Ciekawy drobiazg, który bardzo spodobał się Annie. Sami zobaczcie! Ania z "Rolnik szuka żony" ma świetną relację z synem! Uczestniczka 6. edycji "Rolnik szuka żony" już w programie podkreślała, że ma syna, dlatego ostrożnie podchodzi do nowych relacji. Jakub w pełni to rozumiał i po tym, jak zostali parą w wywiadach podkreślał, że ma świetny kontakt z Jankiem i razem kibicują tej samej drużynie. Po ich głośnym rozstaniu Anna mnóstwo czasu poświęcała synowi, pokazując na Instagramie, jak można aktywnie spędzać czas. Nawet podczas tzw. narodowej kwarantanny nie rezygnowali ze sportu i ćwiczyli w domu. Na wspólnych zdjęciach widać, że Anna i Janek mają świetną relację. Nastolatek chętnie pozuje z mamą do wspólnych zdjęć i zawsze jest uśmiechnięty! Zobaczcie sami.... Zobacz także : Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" w bluzce w groszki. To hit na wiosnę i lato 2020! Niedawno Ania Stelmaszczyk świętowała 13. urodziny swojego syna. Maj to wyjątkowy miesiąc w ich życiu! Wyświetl ten post na Instagramie. Dokładnie 13 lat temu o godz 20:05 zostałam mamą 🤱🤗 Bardzo szczęśliwą mamą bo spełniło się pierwsze moje marzenie. Miałam wtedy 22 lata a nawet nie wiem kiedy to zleciało....