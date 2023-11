W trzecim odcinku "Rolnik szuka żony 4" rolnicy i rolniczka wybrali uczestników, którzy pojadą do ich gospodarstw. Reakcje były różne. Karol wybrał trzy dziewczyny, a jedna, która nie przeszła dalej w nerwach powiedziała, co o nim sądzi. A Piotr według jednej z uczestniczek wybrał księżniczki, a nie kobiety. A jak było u Małgosi, Mikołaja i Zbigniewa? Odrzuceni zachowali godność? Jakie były ich randki grupowe?

Zaczynamy od Małgosi. Rolniczka zabrała kandydatów... na puszczanie baniek. Z każdym z nich miała okazję porozmawiać.

Panowie byli zachwyceni urodą Małgosi.

Któryś z chłopaków rzucił tekst o parobkach, co rolniczce się nie spodobało.

Myślicie, że szukam parobka do sobie? Jak przyjedziecie do mnie, to wam coś wymyślę do roboty - stwierdziła.