"Rolnik szuka żony": Adam przekazał radosną nowinę: "A jednak stało się"

Mateusz z "Rolnik szuka żony" , podczas relacji na InstaStories, opublikował wspólne zdjęcie z Adamem i odpowiedział na hejt w sieci! Były uczestnik programu o poszukujących miłości rolnikach odniósł się do wpisów, w których internauci sugerowali, że Mateusz był bardziej zainteresowany kolegami niż Magdą. Zobaczcie, co napisał! Mateusz odpowiada hejterom Mateusz wystąpił w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" i walczył o względu Magdy. Kandydat rolniczki od samego początku wzbudzał ogromne emocje wśród fanów programu. Internauci ostro ocenili Mateusza pisząc, że zależy mu jedynie na "wylansowaniu się" w programie. Jak już wiemy, w ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" Magda podziękowała Mateuszowi za dalszy udział w programie. Reakcja Mateusza była dość zaskakująca... bardziej będę tęsknił za chłopakami niż za Magdą ... - powiedział szczerze przed kamerami. Komentarz i zachowanie Mateusza nie wszystkim przypadło do gustu. Internauci znów zaczęli krytykować byłego już kandydata Magdy, że zależało mu bardziej na kolegach niż na rolniczce. Teraz Mateusz w zabawny sposób skomentował te komentarze! Adam może i odpadłem z programu, ale nasze uczucie pozostaje niezmienne. Już pół roku razem ❤️❤️- napisał pod wspólnym zdjęciem z Adamem. To tylko żarty z hejterów, luźniej ludzie, warto nie mieć spięć nie? - dodał w swoim wpisie. Przypominamy, że Mateusz pokazał również, że po programie utrzymuje również kontakt z Pawłem i kandydatkami Dawida z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie jego zdjęcie z Adamem i apel do hejterów! Zobacz także: Mateusz z "Rolnik szuka żony" imprezuje z kandydatami Magdy i kandydatkami Dawida! Zdradził,...