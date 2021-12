W szóstym odcinku " Tańca z Gwiazdami " po raz pierwszy w historii nie było ważne, kto odpadł. Wszystko z powodu materiałów wideo dotyczących warunków mieszkaniowych gwiazd. Najwięcej emocji wzbudził filmik Joanny Mazur, bo okazało się, że niewidoma lekkoatletka mieszka w fatalnych warunkach... Polacy ruszyli jej z pomocą! Jak pomóc Joannie Mazur? Joanna Mazur tak jak inni uczestnicy programu zaprosiła swojego tanecznego partnera do domu. Gwiazda wychowała się w Szczucinie, ale w wieku 14 lat zmuszona była przenieść się do Krakowa. Wszystko z powodu kolegów i koleżanek ze szkoły, którzy dokuczali niewiadomej mistrzyni. Joanna nie potrafiła sobie z tym poradzić, zamieszkała w internacie. Zobacz także: J urorzy zszokowani mieszkaniem Joanny Mazur! Padły ostre słowa i polały się łzy! Pokoik w Krakowie Joanny był bardzo skromny. Chociaż słowo skromny i tak nie opisuje tego, co mogliśmy zobaczyć na wizji. Joanna nie miała toalety w domu... Za nic się nie musisz wstydzić, to jest walka, jaką drogą idziesz! Niewiadoma kobieta ma toaletę i prysznic na zewnątrz, to jest coś koszmarnego (…) Jesteś samodzielna. Do tej pory nie poznałem takiej osoby - powiedział Jan Kliment. Na wideo bardzo mocno zareagowali jurorzy, którzy wyznali, że czują się zażenowani brakiem odpowiednich instytucji w Polsce, które to powinny pomóc takiej osobie. Bardzo dobrze, że ten film powstał, że on został pokazany. To jest kwestia Joasi i jej życia, ale prawdopodobnie kwestia nie tylko jej, bo jest wielu sportowców, szczególnie niepełnosprawnych, którzy prawdopodobnie żyją w takich warunkach. Pomyślcie państwo co się stanie, jeśli Joanna przestanie zdobywać medale i co? I ona w tym internacie zostanie? Ta...