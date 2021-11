Ósma edycja "Rolnik szuka żony" zbliża się ku finałowi. Rolnicy udali się na rewizyty do swoich wybranków, gdzie mieli okazję poznać ich codzienne życie oraz najbliższych. Widzom nie spodobało się jednak jak Kamila zachowała się podczas pierwszego spotkania z rodziną Adama:

Nie ma to jak przyjechać po raz pierwszy do jego rodziny i zasugerować, że mieli wokół domu taki syf, że 2 tygodnie pewnie sprzątał - pisali na Facebooku.

Widzowie zszokowani również byli kolejnymi pretensjami Kamili do uczestnika o to, że zbyt rzadko do niej dzwonił. Kamila faktycznie przesadziła? Zobaczcie, co o jej rewizycie w domu Adama piszą fani.

"Rolnik szuka żony": Kamila miażdży Adama przy rodzinie

Kamila z "Rolnik szuka żony" została gwiazdą 8. edycji już podczas pilotażowego odcinka. Widzowie zachwycili się urodą młodej rolniczki, niedługo później okazało się, że ogromne powodzenie miała również wśród zainteresowanych nią mężczyzn. Do programu zgłosiło się aż 500 potencjalnych uczestników. Kamila ostatecznie wybrała Adama. Niestety, niemalże od początku sezonu musi się liczyć z dużym hejtem ze strony widzów, którzy uważają, że jej rozmowy z kandydatami bardziej przypominały rozmowy o pracę niż randki. Ocenili, że Kamila bardziej niż miłości szukała pracownika i odcinek po odcinku krytycznie oceniali jej postawę wobec zaproszonych na gospodarstwo mężczyzn.

Widzowie sceptycznie patrzą na rozwój relacji pomiędzy Kamilą a Adamem po zakończeniu zdjęć do "Rolnik szuka żony". Sugerują, że sam Adam już podczas rewizyty zorientował się, że nie stworzy z rolniczką romantycznej relacji. W dodatku skrytykowali zachowanie Kamili podczas rewizyty w domu uczestnika i pierwszego spotkania z jego rodziną. Internauci twierdzą, że wiele wypowiedzi Kamili było po prostu nie na miejscu:

- Naprawdę ma drażniąca osobowość i było widać konsternację a twarzach rodziny chłopaka, bo nie przyjeżdża się do czyjegoś domu i zaczyna rozmowy od krytykowania, że on nie ma dla niej czasu. Laska której nikt nie dogodzi

- Kamila jest wiecznie niezadowolona

- Nie ma to jak przyjechać po raz pierwszy do jego rodziny i zasugerować, że mieli wokół domu taki syf, że 2 tygodnie pewnie sprzątał. No i nie zapominajmy, że za mało pisał

- Przyjechała odwalić wizytę i tyle. Obowiązek, a nie wizyta. Adam jest mało pewny siebie przy niej i ciągle go gasi jak peta. Niestety. Kamila sama sobie wystawiła złą notę!

Mimo tych spostrzeżeń fanów, można było jednak odnieść wrażenie, że rodzina Adama polubiła Kamilę. Jednak nawet podczas rewizyty pomiędzy Kamilą i Adamem doszło do małego spięcia. Rolniczka miała pretensje do wybranka, że zbyt rzadko do niej dzwonił a jeśli już rozmawiali to mówił tylko o sobie. Stwierdziła, że nie będzie wychodziła z inicjatywą, kiedy on nie wykazuje odpowiedniego zainteresowania. Adam z kolei przyznał, że nie chciał robić niczego nachalnie i również chciałby wiedzieć, że jej na nim zależy, czego nie dała mu jeszcze odczuć.

- Tu jedyne co może się wydarzyć to podpisanie umowy o prace w pieczarkarni.

- Hahha nawet od tego już się miga, bo księżna Kamila zniesmaczona że nie ma dla niej czasu😂

- Chodząca pretensja 🤦

- Adam dzwoni - Kamila: za dużo dzwonisz. Adam nie dzwoni - Kamila: w ogóle nie dzwonisz. Adam mówi - Kamila: strasznie energiczny jesteś i dużo mówisz. Adam nie mówi - Kamila: rozmowa się nie klei. Adam zagaduje gości - Kamila: w ogóle się mną nie interesuje. Adam zamiast gości zagaduje Kamilę - Kamila: nie potrafił się porozumieć z moimi bliskimi 😹

- Adam chyba wyczuł, że został wybrany bo trzeba było wybrać. I nic dalej

- Aż mi się szkoda zrobiło Adama. Gdyby był za bardzo nachalny to pewnie tez by były pretensje, że ciągle dzwoni - pisali fani na Instagramie

Na szczęście nie wszyscy tak ostro oceniają Kamilę z "Rolnik szuka żony". Wielu widzów docenia jej szczerość i fakt, że od razu mówi głośno o tym, co jej nie pasuje. Dzięki temu oboje w porę będą mogli podjąć decyzję czy o siebie walczyć:

- Świetna Dziewczyna 👏 ma odwagę powiedzieć czego chce czyli to co szare myszki myślą cichutko

- Kamila już żałuje, że nie wybrała Tomasza... On to by jej zorganizował dzień 🔥

- Ja akurat Kamile polubiłam lecz uważam, że z tego nic nie będzie . Adam do niej nie pasuje, lepszym wyborem byłby Tomasz . Ale to nie moje życie, nie moje uczucia i nie moja decyzja. Życzę Kamili jak najlepiej, mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto zawojuje jej serce.

A Wy co sądzicie na temat rewizyty Kamili w domu Adama? Czy tych dwoje ma szansę na wspólną przyszłość?