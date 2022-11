Izabela z "Rolnik szuka żony" włożyła sporo emocji w swój udział w programie. Pisząc list do Kamila była gotowa na poświęcenie dla związku i przeprowadzkę na wieś. Rolnik bardzo dobrze dogadywał się z kandydatkami, które zaprosił do swojego domu, jednak gdy zdał sobie sprawę, że zaczyna czuć coś do Joanny, postanowił być uczciwy w stosunku do Izabeli i podziękował jej za udział w programie. Uczestniczka, choć spodziewała się takiej decyzji rolnika, bardzo mocno przeżyła, to co jej powiedział i zalała się łzami przed kamerami. Smutek Izy wzruszył widzów, a pod postem o niej znalazło się mnóstwo słów pocieszenia i... randkowych propozycji! Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Stanisław nie patrzy w oczy podczas rozmowy? Po ostrej krytyce zareagował "Rolnik szuka żony": Izabela jednak znajdzie miłość dzięki programowi? Rozpacz Izy to zdecydowanie najbardziej emocjonujący fragment ostatniego odcinka " Rolnik szuka żony ". 22-letnia uczestniczka niestety musiała zakończyć już swoją przygodę w programie. Kamil zadecydował, że to z Joanną chce kontynuować program i nie chciał dłużej robić nadziei Izabeli. Dziewczyna miała jednak ogromne nadzieje na to, że udział w programie pozwoli jej znaleźć miłość, a odtrącenie ze strony Kamila było dla niej bardzo bolesne i przykre. Izabela postanowiła wytłumaczyć się rolnikowi, z tego dlaczego nie potrafiła powstrzymać łez: Przepraszam, że aż tak zareagowałam, bo może myślisz, że nie wiem, co ja sobie tam pomyślałam ale ja chodziłam teraz po domu i sobie myślałam: "Iza, co Ty chciałaś, że jakiś chłopak nagle, tak? Ty?!" Wiedziałam... Asia jest ze wsi, ja jestem z miasta... Izabela z "Rolnik szuka żony" przyznała, że niepowodzenie w programie, nie przekreśli jej marzeń o...