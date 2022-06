"Rolnik szuka żony": TVP zamierza uczcić pamięć o Krzysztofie? Jest komentarz gwiazdy stacji! 

Śmierć Krzysztofa wstrząsnęła fanami "Rolnik szuka żony". Niestety, kilka dni temu okazało się, że uczestnik ósmej edycji programu TVP nie żyje. Według doniesień "Super Expressu" Krzysztof, który wciąż zmagał się z depresją, odebrał sobie życie. Teraz smutną wiadomość o śmierci rolnika skomentowała jedna z prowadzących "Pytanie na śniadanie".

Krzysztof Pachucki z "Rolnik szuka żony" zmarł 2 czerwca, ale wiadomość o jego śmierci dotarła do mediów dopiero kilka dni później. Tragiczne doniesienia potwierdzili producenci hitu Telewizyjnej Jedynki, którzy w poruszającym wpisie pożegnali Krzysztofa. Teraz z kolej śmierć rolnika w rozmowie z mediami skomentowała Małgorzata Tomaszewska z "Pytania na śniadanie".

Małgorzata Tomaszewska odpowiedziała również na pytanie, czy TVP planuje uczcić pamięć Krzysztofa z "Rolnik szuka żony". Gwiazda "Pytania na śniadanie" nie ukrywa, że jej zdaniem decyzję w tej sprawie mogą podjąć jedynie najbliżsi rolnika i producenci programu "Rolnik szuka żony".

Myślę, że o tym powinni zadecydować ci, którzy byli z nim w produkcji, którzy znali go blisko, rodzina. Na pewno nie my. My podziwialiśmy wszystkich uczestników w programie. Myślę, że to nie w naszej gestii jest decydowanie o takich rzeczach. Jeżeli będzie taka decyzja, to na pewno ja się do tego uczczenia pamięci dołożę- w wywiadzie dla portalu zapewniła Małgorzata Tomaszewska.