Tomasz postanowił podsumować swój udział w 8. edycji "Rolnik szuka żony" jeszcze przed finałem programu, który już w połowie grudnia na antenie TVP1. Kandydat Kamili tym razem odpowiedział na pytania internautów i zdradził, czy żałuje udziału w "Rolnik szuka żony". Był przygotowany na inny finał? Tomasz o programie "Rolnik szuka żony" 8! Żałuje udziału? Tomasz z "Rolnik szuka żony 8" od samego początku cieszył się ogromną sympatią widzów. Internauci nie krytykowali kandydata Kamili, ale pisali wprost, że wykazuje się dojrzałym podejściem do życia. Jednak to nie Tomasz został wybrany przez rolniczkę , ale Adam, który zapunktował ostatniego dnia, kiedy pomagał w pieczarkarni. Zaskoczony wyborem Kamili był nawet Janek , który jako pierwszy decyzją rolniczki opuścił jej gospodarstwo. Teraz internauci pytają Tomasza, czy żałuje udziału w programie "Rolnik szuka żony": Czy żałujesz udziału w programie RSŻ? - pyta wprost jeden z Intenautów. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Stanisław uderza w produkcję show?! Zaskakujący komentarz! Tomasz zabrał głos w tej sprawie i zdradził, że nie żałuje zgłoszenia się do "Rolnik szuka żony", bo była to świetna przygoda i poznał mnóstwo ciekawych osób. Dodał jednak coś jeszcze! Nie. Fajna przygoda, dużo ciekawych ludzi. Fajne przeżycie. Zresztą nie sądziłem zgłaszając się do programu, że to wszystko tak się potoczy - napisał Tomasz. Czy to oznacza, że miał nadzieję na inny finał? Kandydat Kamili odpowiedział też na pytanie dotyczące przedstawiania niektórych sytuacji w programie "Rolnik szuka żony". Afery w gospodarstwie Kamili były wyolbrzymione przed kamerami? Tomasz pisze wprost:...